Начни сначала. Дженнифер Лопес об успешности и эволюции через отношения

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась для обложки нового номера журнала Harper's Bazaar и рассказала о своей новой роли в фильме Начни сначала, который выходит на большие экраны.

«Вы пытаетесь сделать все возможное, а люди подавляют вас, или пытаются заставить поверить, что вы не хороший человек, или вы - дива», - говорит Лопес.

В фильме Лопес играет Майю, 40-летнюю офисную работницу, которую не повысили по службе, потому что у нее нет диплома колледжа. Это комедия о предвзятости и силе веры в себя – теме, которая близка Лопес. «С самого начала моей карьеры я чувствовала, что люди хотят ограничить меня, - говорит она. - Вы будете играть такие роли, делать такие вещи. Или вы будете только сниматься. Вы не можете петь и быть актрисой одновременно. Я чувствовала себя очень ограниченной этим, потому что знала, что собираюсь делать разные вещи. По крайней мере, я собиралась попробовать!»

Сейчас она мать 10-летних близнецов Макса и Эмми и вовлечена в империю, которая охватывает музыку, телевидение, кино, развлечения и моду. С начала своей карьеры в начале 90-х она выпустила восемь студийных альбомов, снялась в 30 фильмах, пять сезонов была судьей на шоу American Idol. «Я очень горжусь тем, что так долго живу в этом бизнесе, - говорит Лопес. - На данный момент я стараюсь больше отдавать себе должное. Трудно, когда люди всегда говорят вам, что вы плохо разбираетесь в вещах, или говорят: «Почему она успешна?» Вы слышите это, когда вы успешная женщина. Но вам не говорят такого, если вы мужчина. У людей, особенно женщин, может быть 12 человек, которые говорят вам, что вы удивительны, но этот один человек подавляет вас, его голос застревает у вас в голове».

Лопес кажется более счастливой сейчас потому что очень влюблена. Но исполнительница называет свой роман с бывшим спортсменом Алексом Родригесом результатом внутренней работы. «Мое путешествие в отношениях было взлетами и падениями. Но все это было для того, чтобы я смогла понять себя. Пока вы не научитесь любить себя, вы не можете полностью любить кого-то еще - чисто и искренне. Как только вы это сделаете, вы сможете иметь отношения, основанные на любви и уважении, которые поддерживают и питают. Так произошла моя эволюция. Я чувствую, что сейчас нахожусь в лучшем месте», - говорит Лопес.