Это вам не Сумерки. Кристен Стюарт вышла в свет с новой девушкой

Американская актриса Кристен Стюарт на днях попала в объективы папарацци с новой девушкой.

28-летнюю звезду вампирской саги Сумерки сфотографировали в Лос-Анджелесе во время романтического свидания с новой возлюбленной.

По данным западных СМИ, у Стюарт роман с известной стилисткой Сарой Динкин, с которой актриса провела рождественские праздники. Сообщается, что Динкин сотрудничает с телеканалами и многими голливудскими звездами, в числе которых актрисы Джессика Зор и Хлоя Беннет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tu Ritmo.com (@turitmo_) 27 Дек 2018 в 8:31 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristen and Stella (@kristen_and_stella) 26 Дек 2018 в 7:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Morg ???????? (@kstewftw) 26 Дек 2018 в 7:04 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Morg ???????? (@kstewftw) 26 Дек 2018 в 6:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gossipgirl⚡️ (@_daily_gossip_girl_) 26 Дек 2018 в 6:03 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristen and Robert (@kristenqueen09) 26 Дек 2018 в 3:34 PST

Стюарт, которая не комментирует свою личную жизнь и игнорирует вопросы журналистов о своей нетрадиционной ориентации, ранее встречалась с моделью Стеллой Максвелл. Девушек видели вместе в октябре в аэропорту Амстердама, однако с тех пор они не появлялись на публике в качестве пары.

Британский таблоид Daily Mail отметил, что на свидании с новой пассией Стюарт появилась в свитшоте с надписью I Amsterdam, что может быть скрытой отсылкой к последней встрече с экс-девушкой и завершению их романа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristen Stewart Turkey (@kristenstewartturkeyy) 26 Дек 2018 в 9:15 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♛Kristen & Stella | Source! (@kristenxstella) 27 Окт 2018 в 9:18 PDT

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