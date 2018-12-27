Это вам не Сумерки. Кристен Стюарт вышла в свет с новой девушкой

Американская актриса Кристен Стюарт на днях попала в объективы папарацци с новой девушкой.
28-летнюю звезду вампирской саги Сумерки сфотографировали в Лос-Анджелесе во время романтического свидания с новой возлюбленной.
По данным западных СМИ, у Стюарт роман с известной стилисткой Сарой Динкин, с которой актриса провела рождественские праздники. Сообщается, что Динкин сотрудничает с телеканалами и многими голливудскими звездами, в числе которых актрисы Джессика Зор и Хлоя Беннет.
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Стюарт, которая не комментирует свою личную жизнь и игнорирует вопросы журналистов о своей нетрадиционной ориентации, ранее встречалась с моделью Стеллой Максвелл. Девушек видели вместе в октябре в аэропорту Амстердама, однако с тех пор они не появлялись на публике в качестве пары.
Британский таблоид Daily Mail отметил, что на свидании с новой пассией Стюарт появилась в свитшоте с надписью I Amsterdam, что может быть скрытой отсылкой к последней встрече с экс-девушкой и завершению их романа.
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