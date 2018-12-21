Говорили не о сексе. Мишель Обама покорила ярким образом на шоу Сары Джессики Парке

Экс-первая леди США Мишель Обама дала интервью американской актрисе, звезде сериала Секс в большом городе Саре Джессике Паркер.

Супруга 44-го американского президента Барака Обамы появилась на телевизионном интервью в ярком образе, впечатлив публику желтым шелковым платьем и сияющими сапогами-чулками из весенней коллекции Balenciaga.

Свой запоминающийся образ 54-летняя Обама дополнила золотыми серьгами от нью-йоркского ювелирного дизайнера Дженнифер Фишер, стоимостью 550 долларов. В свою очередь, стоимость нашумевших золотых ботфортов Обамы, по данным американских СМИ, составляет свыше 4 тысяч долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Flaim Magazine (@flaimmagazine) 21 Дек 2018 в 7:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanitatis (@vanitatis) 21 Дек 2018 в 7:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stalkmod (@stalkmod) 21 Дек 2018 в 8:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EAST’ON (@eastonmargiella) 20 Дек 2018 в 8:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CoachKeren (@coachkeren) 21 Дек 2018 в 10:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Obama (@michelleobama) 20 Дек 2018 в 12:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eyeconic shades ???? (@eyeconic_shades) 21 Дек 2018 в 7:55 PST

Отметим, телеинтервью экс-первой леди Америки проходило в рамках тура в поддержку ее автобиографических мемуаров Становление (Becoming). В книге, которая увидела свет в ноябре этого года, Обама затронула личные темы, рассказав о прерванной беременности и отношениях с мужем. Она также подвела итоги работы Обамы в политике и рассказала о своих достижениях в качестве первой леди.

Кроме того, Обама затронула тему моды, отметив, что выбор нарядов жены президента обсуждали даже больше, чем его работу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Obama (@michelleobama) 24 Май 2018 в 6:33 PDT

Ролевая модель. Мишель Обама украсила обложку журнала и дала интервью Опре Уинфри

"Я никогда не прощу Трампа". О чем рассказала Мишель Обама в своих мемуарах

Я чувствовала, что потерпела неудачу. Мишель Обама рассказала, как потеряла ребенка

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook