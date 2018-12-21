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Говорили не о сексе. Мишель Обама покорила ярким образом на шоу Сары Джессики Парке

Сегодня, 21:42 502
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Мишель Обама дала интервью звезде Секса в большом городе

© Getty Images

Экс-первая леди США Мишель Обама дала интервью американской актрисе, звезде сериала Секс в большом городе Саре Джессике Паркер.

Супруга 44-го американского президента Барака Обамы появилась на телевизионном интервью в ярком образе, впечатлив публику желтым шелковым платьем и сияющими сапогами-чулками из весенней коллекции Balenciaga.

Свой запоминающийся образ 54-летняя Обама дополнила золотыми серьгами от нью-йоркского ювелирного дизайнера Дженнифер Фишер, стоимостью 550 долларов. В свою очередь, стоимость нашумевших золотых ботфортов Обамы, по данным американских СМИ, составляет свыше 4 тысяч долларов.

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Отметим, телеинтервью экс-первой леди Америки проходило в рамках тура в поддержку ее автобиографических мемуаров Становление (Becoming). В книге, которая увидела свет в ноябре этого года, Обама затронула личные темы, рассказав о прерванной беременности и отношениях с мужем. Она также подвела итоги работы Обамы в политике и рассказала о своих достижениях в качестве первой леди.

Кроме того, Обама затронула тему моды, отметив, что выбор нарядов жены президента обсуждали даже больше, чем его работу.

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Теги:   Сара Джессика Паркер Мишель Обама

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