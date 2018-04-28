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Идиллия. Сменивший пол отец Кайли Дженнер вышел в свет с 22-летней возлюбленной

Сегодня, 11:32 32
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Кейтлин и София познакомились через общего визажиста

Фото: Getty Images

69-летний отчим Ким Кардашьян и отец Кайли и Кендалл Дженнер, бывший атлет и олимпийский чемпион Брюс Дженнер, который несколько лет назад сменил пол и стал Кейтлин Дженнер, появился на публике со своей возлюбленной – 22-летней моделью-трансгендером Софией Хатчинс.

Пара появилась вместе на открытии магазина Badget Mischka в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

Для публичного появления они обе выбрали черные платья: Кейтлин – с рукавами, расшитыми жемчугом, а София – более открытое и приталенное. Они обе дополнили свой наряд лодочками на каблуке.

Кейтлин и София познакомились через общего визажиста и парикмахера и неразлучны с тех пор. София часто публиковала в своем Instagram фото с Кейтлин с различных мероприятий. По информации американских СМИ, пара не только живет вместе, но и подумывает о свадьбе.

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Публикация от Sophia Hutchins (@hutchins_sophia)

 

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Публикация от Sophia Hutchins (@hutchins_sophia)

 

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Публикация от Sophia Hutchins (@hutchins_sophia)

 

Брюс Дженнер получил международную известность как десятиборец, завоевав золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале. В 1980-х годах он начал гормональную заместительную терапию, которую прервал после брака с Крис Дженнер. После развода с женой в июне 2015 года Дженнер сообщила публике свое новое имя – Кейтлин.

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Теги:   Кейтлин Дженнер

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