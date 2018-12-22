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Юный Аквамен. В Сети обсуждают фото неузнаваемого Джейсона Момоа в молодости

Сегодня, 15:51 522
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© Instagram

Звезда Аквамена выглядит неузнаваемым без бороды и длинных волос

В Сети обсуждают архивные кадры американского актера Джейсона Момоа в 20-летнем возрасте.

Американский журнал People опубликовал редкие кадры звезды Аквамена, сделанные в 2000 году на съемках сериала Спасатели Малибу, в котором актер исполнял роль Джейсона Иоане.

Поклонники отмечают, что без длинных волос и бороды, которые стали визитной карточкой Момоа в киноиндустрии, он выглядит почти неузнаваемым.

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Публикация от Jason Momoa Fan Page???? (@momoasberries)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jason Momoa Fan Page???? (@momoasberries)

Кроме того, в Instagram появились фото из школьного альбома Момоа. В частности, снимки, сделанные во время учебы актера в старших классах школы, были опубликованы на его фан-страницах в популярном фотоприложении.

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Публикация от Jason Momoa Fan Page???? (@momoasberries)

Ранее актер сообщил, что не намерен менять прическу, добавив, что также не планирует состригать бороду.

«Моя жена (актриса Лиза Боне) уйдет от меня, если я постригусь. Поэтому я не обрезаю волосы. И я не планирую менять что-то в своей внешности в ближайшем будущем», - шутливо сообщил Момоа в интервью.

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Теги:   Детские фото

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