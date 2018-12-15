Хочу заработать много денег. Эмили Ратаковски рассказала об использовании сексуальности для развития карьеры

Американская модель Эмили Ратаковски стала главной героиней январского номера австралийского Vogue.

На снимке, украсившем обложку свежего выпуска глянца, 27-летняя звезда позирует в ванне в кроп-топе и юбке от Paco Rabanne, а также в массивных украшениях бренда PetiteGrand.

Автором фотосета выступила фешн-фотограф Николь Бентли, которая запечатлела Ратаковски в стильных образах из новых коллекций всемирно известных дизайнеров, а также показала модель крупным планом в серии чувственных портретов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Дек 2018 в 1:17 PST

Помимо новых снимков, в австралийском Vogue появилось интервью, в котором звезда рассказала о сексуальном образе, благодаря которому она прославилась на весь мир. Отметим, Ратаковски регулярно публикует в Сети откровенные кадры и принимает участие в ню-фотосессиях.

«Я часто слышу критические замечания о том, что я извлекаю выгоду из своей сексуальности. Но мне абсолютно все равно, что подумают люди, если я надену кроп-топ, в котором чувствую себя комфортно. Создание правил относительно того, как должна выглядеть феминистка, я считаю безумием. Люди не должны осуждать друг друга. В особенности женщины не должны осуждать друг друга. Есть множество женщин, которые очень сексуальны и которые не боятся использовать эту сексуальность. Они чувствуют себя комфортно в рамках своей сексуальности и не хотят, чтобы их осуждали за этот выбор», - заявила модель.

Ратаковски также сообщила, что намерена активно развивать свою карьеру и заработать много денег. В частности, модель объявила о ближайших планах выпустить линию нижнего белья M/Rata, на создание которой ее вдохновил успех ее собственного бренда купальников Inamorata.

«У меня так много планов! И так много денег, которые я хочу заработать. Я очень рада, что моя карьера развивается. Мне нравится, что моя профессия позволяет мне проявлять себя творчески», - сообщила она.

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