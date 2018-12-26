Хотела бросить кино. Кира Найтли рассказала о нервном срыве и желании завершить карьеру

Английская актриса Кира Найтли дала откровенное интервью о своих ментальных проблемах.

33-летняя кинозвезда снялась в новой фотосессии для издания Sunday Times Style, в интервью которому затронула тему нервного срыва, почти вынудившего ее завершить актерскую карьеру.

Найтли призналась, что в 22 года ей был поставлен диагноз посттравматическое стрессовое расстройство, в результате которого она столкнулась с нервным срывом и паническими атаками.

«Это был очень сложный и одинокий период. Я думала о том, чтобы все это бросить. У меня было посттравматическое стрессовое расстройство и я страдала от панических атак. Я не могла работать в течение целого года и не знала, закончится ли это когда-нибудь», - сообщила она.

Найтли также рассказала, как ей удалось справиться с ментальными проблемами, поблагодарив своих близких за поддержку:

«Моя семья и самые близкие друзья помогли мне. И мне кажется, что без них это была бы уже совсем другая история. Я всегда знала, что рядом есть кто-то, кто обнимет меня и кому ничего от меня не нужно. Я не хотела, чтобы папарацци и пресса победили. Единственное, чего я хотела – сниматься в кино», - рассказала актриса.

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