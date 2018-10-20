Лайк от Кардашьян. Эмили Ратаковски покорила Instagram новым откровенным фото в бикини

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски восхитила поклонников новым сексуальным фото.
27-летняя звезда, прославившаяся благодаря своим откровенным съемкам, опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в белом бикини, демонстрируя безупречные формы.
Поклонники Ратаковски в комментариях к снимку восхитились красотой модели, а также ее идеальной фигурой.
В числе восхищенных фолловеров звезды оказалась и американская светская львица Ким Кардашьян, которая не только поставила лайк, но и прокомментировала снимок, назвав Ратаковски «звездочкой».
В сравнении с предыдущими фото Ратаковски, этот кадр набрал наибольшее количество лайков - свыше 1,3 млн.
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Ранее в одном из интервью модель рассказала, что считает селфи позитивной возможностью сделать жизнь интереснее и ярче:
«Для меня селфи это маленькие автопортреты, которые позволяют посмотреть на себя с другой стороны. Безусловно, селфи, которые я публикую, нельзя назвать произведением искусства или каким-то политическим заявлением, но, тем не менее, мне нравится это делать, потому что в селфи есть что-то позитивное», - заявила модель.
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