Какая досада. Леонардо Ди Каприо отдал Оскар властям США

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо лишился статуэтки Оскар, которую в 1954 году получил Марлон Брандо за роль в фильме В порту. Федеральные власти США изъяли награду у популярного актера и эко-активиста.

Как пишет The New York Times, Ди Каприо получил статуэтку в подарок от малайзийского миллиардера Джо Лоу. В августе этого года Лоу был арестован по подозрению в крупном мошенничестве: он якобы брал деньги из государственного инвестиционного фонда и тратил их на предметы роскоши.

Также, как утверждает обвинение, Лоу спонсировал этими средствами съемки фильмов, в том числе Волк с Уолл-стрит, главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо.

Фото: ЕРА

Кроме статуэтки Оскара, Ди Каприо отказался от дорогих подарков, которые получал от Лоу, в том числе картины Пиккассо Nature Morte au Crâne de Taureau и коллажа Жана-Мишеля Баския Redman One, которые актер хранил в Швейцарии.

Согласно книге о миллиардере, написанной двумя журналистами Wall Street Journal, Оскар, который позже был подарен Ди Каприо, исчез из голливудского дома Брандо. После чего Лоу купил его за 600 тыс. долларов у торговца сувенирами.

Напомним, свой первый Оскар Леонардо Ди Каприо получил в 2016 году за главную роль в фильме Выживший Алехандро Гонсалеса Иньяриту.

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