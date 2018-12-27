Миллионный поцелуй. Майли Сайрус вышла замуж за Лиама Хемсворта и показала фото со свадьбы

Американская певица и актриса Майли Сайрус подтвердила, что вышла замуж за своего бойфренда, известного австралийского актера Лиама Хемсворта.

Скромная свадебная церемония пары состоялась 23 декабря в доме невесты в городе Франклин, штат Теннесси, куда пара переехала после того, как их особняк в Малибу был уничтожен лесными пожарами в ноябре этого года.

Информацию о свадьбе, появившуюся накануне в западных СМИ, Сайрус подтвердила лично, опубликовав в Instagram фото и видео, сделанные во время празднования. На снимках 28-летний Хемсворт изображен в классическом черном костюме с бутоньеркой, в то время как 26-летняя Сайрус – в элегантном свадебном платье кремового цвета с открытыми плечами и глубоким декольте.

В подписи к фото Сайрус указала дату свадьбы - 12.23.18. Кроме того, звезда опубликовала романтичный снимок с мужем, сообщив, что это, вероятно, их миллионный поцелуй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 12.23.18 Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 26 Дек 2018 в 12:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram This is probably our one - millionth kiss .... Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 26 Дек 2018 в 12:44 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 26 Дек 2018 в 12:49 PST

Напомним, Сайрус получила мировую славу, снявшись в главной роли сериала Ханна Монтана, где сыграла американскую школьницу Майли Стюарт. В свою очередь, Хемсворт прославился благодаря роли Тора в одноименном марвеловском фильме, а также благодаря серии фильмов Голодные игры, где исполнил одну из главных ролей.

Сайрус и Хемсворт познакомились на съемках фильма Последняя песня и начали встречаться в 2009 году. Пара планировала сыграть свадьбу спустя три года отношений, однако Сайрус расторгла помолвку и в 2013 году они расстались. В 2016 году они возобновили свой роман, однако решили не распространяться на тему личной жизни и игнорировали вопросы прессы о своих отношениях.

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