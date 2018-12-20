Мне 19. Мадонна показала откровенное архивное фото

Американская певица Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram фото из личного архива, на котором позирует обнаженной в 19-летнем возрасте.

60-летняя звезда решила показать, как выглядела 40 лет назад и в подписи к раритетному снимку подняла тему осуждения, с которым столкнулась из-за откровенных фото. Мадонна рассказала, что принимала участие в эротических съемках, чтобы платить аренду за жилье в Нью-Йорке:

«Мне 19. Живу в Нью-Йорке. Студентка школы танцев Марты Грэм. Я снималась для школ искусств по всему городу, чтобы заплатить аренду за жилье. Многие из этих снимков были проданы журналам Playboy и Penthouse, когда я стала знаменитой.

Фотографы эксплуатировали меня. Патриархальное общество пыталось стыдить меня за то, что я снимаюсь голой. И я сказала прессе – «Мне не стыдно», и эти слова появились в заголовках всех горячих новостей. Это привело к сотрудничеству с Уорхолом и Харингом. Я являюсь счастливой обладательницей четырех этих картин. Мне вручили их в качестве свадебного подарка. Вы никогда не сможете остановить искусство, пытаясь пристыдить его. Творчество всегда побеждает», - написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 19 Дек 2018 в 12:51 PST

Insta-хроника. Как Мадонна, Джей Ло, Джиджи Хадид и другие звезды отметили День благодарения

За что благодарна Мадонна. Певица опубликовала фото всех своих детей

В бандане и очках из Матрицы. Мадонна показала фото из прошлого

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook