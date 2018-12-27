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На островах. Кэтрин Зета-Джонс показала редкий семейный кадр с Майклом Дугласом и детьми

Сегодня, 16:24 460
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Кэтрин Зета-Джонс проводит рождественские каникулы на Карибах

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась с поклонниками редким семейным кадром в своем Instagram.

49-летняя кинозвезда опубликовала фото, на котором позирует с супругом, 74-летним актером Майклом Дугласом, а также с детьми - 18-летним сыном Диланом и 15-летней дочерью Кэрис.

Семейный снимок был сделан в разгар рождественских праздников на Карибских островах, в частности, на острове Роатан.

«Любви! Вам и вашим близким от всех нас», - подписала снимок звезда.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Зета-Джонс также опубликовала видео, в котором поздравила фолловеров с Рождеством, позируя с миниатюрными обезьянками.

«Всех с Рождеством!», - обратилась к поклонникам звезда.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

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Теги:   Майкл Дуглас Кэтрин Зета-Джонс Рождество

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