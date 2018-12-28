Еще чуть-чуть. Меган Маркл намекнула, когда родится ребенок

Во время рождественской королевской прогулки на утреннюю службу в Церкви Святой Марии Магдалины Меган Маркл намекнула на дату рождения ребенка.

Как сообщает издание People, Меган Маркл осталось ждать рождения ребенка не так уж долго.

37-летняя герцогиня Сассекская и 34-летний принц Гарри приветствовали поклонников после посещения рождественской службы в Церкви Святой Марии Магдалины в королевском поместье Норфолк.

На видео, опубликованном пользователем твитер Эмили Спенсер, Меган жмет руки всем, кто собрался вдоль дороги пожелать королевской семье счастливого Рождества, и поздравляет молодую чету с будущим пополнением в семье.

Caught this moment on video as well pic.twitter.com/OdH0QEuiWM — Emily Spencer (@_Emily_spencer_) 26 de diciembre de 2018

В какой-то момент Меган положила руку на живот и произнесла: «Еще совсем чуть-чуть осталось».

На будущей маме было темно-синее платье и пальто Victoria Beckham, очень подходящем по стилю для традиционной королевской прогулки. В руках у нее была маленькая сумка-коробка Victoria Beckham.

Когда в октябре Кенсингтонский дворец объявил о беременности Меган, в заявлении было сказано, что герцогиня Сассекская «ждет рождения ребенка весной 2019 года».

Уже после этой новости Меган стала постоянно класть руки на живот, а также всячески подчеркивать растущий животик обтягивающими нарядами. Ее неожиданное появление на церемонии награждения British Fashion Awards в начале декабря заставило фанов подумать, что рождения ребенка Сассекских осталось ждать недолго.

Меган также подлила масла в огонь слухов вокруг ее беременности во время посещения Бринсворт-Хауса, места, где живут на пенсии актеры, которое поддерживает благотворительный фонд Royal Variety Charity. Общаясь с 87-летней актрисой театра West End Джозефин Гордон, Меган рассказала, что беременность протекает очень хорошо. Затем она сделала паузу, положила руку на живот и добавила, что чувствует себя «очень сильно беременной сегодня».

Кейт Миддлтон недавно впервые заговорила о ребенке Меган во время визита в Лейсетерский университет. Когда ее спросили, довольна ли она будущим пополнением в королевской семье, Кейт тут же ответила: «Абсолютно! Растить маленьких детей – особое время. Новый двоюродный братик или сестричка для Джорджа, Шарлотты и даже Луи – это здорово!».

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