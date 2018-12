Еще чуть-чуть. Меган Маркл намекнула, когда родится ребенок

Как сообщает издание People, Меган Маркл осталось ждать рождения ребенка не так уж долго.

37-летняя герцогиня Сассекская и 34-летний принц Гарри приветствовали поклонников после посещения рождественской службы в Церкви Святой Марии Магдалины в королевском поместье Норфолк.

На видео, опубликованном пользователем твитер Эмили Спенсер, Меган жмет руки всем, кто собрался вдоль дороги пожелать королевской семье счастливого Рождества, и поздравляет молодую чету с будущим пополнением в семье.

Caught this moment on video as well pic.twitter.com/OdH0QEuiWM