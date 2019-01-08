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На прогулке в Кении. Принцессу Беатрис впервые заметили с бойфрендом

Сегодня, 13:46 2050
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Принцесса Беатрис (справа) встретила своего давнего знакомого на свадьбе Евгении

Старшая сестра принцессы Евгении Йоркской и внучка королевы Елизаветы II Беатрис впервые была замечена на публике с новым бойфрендом - бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци.

30-летнюю Беатрис и 35-летнего Эдоардо заметили во время прогулки по пляжу острова Ламу, Кения, пишет Daily Mail.

Фото: Craig Hibbert / Daily Mail

Об отношениях внучки британской королевы и CEO девелоперской компании Banda стало известно в конце прошлого года, а сейчас их впервые сфотографировали вместе.

Согласно источникам издания, пара остановилась в доме на острове Ламу, принадлежащем семье Эдоардо. Именно здесь принцесса Беатрис предположительно встречала Новый год.

Издание также цитирует источник из окружения матери Беатрис Сары Фергюсон, который утверждает, что обе семьи одобряют отношения: «Две семьи, которые знают друг друга столько лет, полагают, что из этого может получиться что-то постоянное».

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Как сообщалось ранее, до отношений с Беатрис Эдоардо был около трех лет помолвлен с матерью своего двухлетнего сына Дарой Хуан. Именно на острове Ламу он сделал ей предложение в 2015 году, здесь же планировали и сыграть их свадьбу.

Беатрис и Эдоардо были знакомы с детства, так как их семьи поддерживают дружеские отношения. Однако отношения начались после того, как они встретились  на свадьбе младшей сестры Беатрис - принцессы Евгении - 12 октября, куда Эдоардо пришел без своей подруги Дары.

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Теги:   Принцесса Евгения

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