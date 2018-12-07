Наука и чудо делают невозможное. Дженнифер Энистон рассказала о будущем материнстве и планах создать семью

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала главной героиней нового номера журнала Elle, в интервью которому затронула тему личной жизни и материнства.

Кинозвезда, которая в феврале 2019 года отметит 50-летие, сообщила, что не теряет надежды в будущем стать мамой. Она отметила, что благодаря науке и чуду радость материнства в современном мире может испытать даже женщина «за 50»:

«Некоторые люди рождены для того, чтобы становиться женами и матерями. Кто знает, что ждет меня в будущем в отношении рождения ребенка и партнерства. Как появится на свет этот ребенок и появится ли он вообще? Наука и чудо позволяют нам делать позже то, что обычно происходило гораздо раньше», - сообщила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elle Magazine (@elleusa) 7 Дек 2018 в 5:36 PST

Энистон, которая редко комментирует свою личную жизнь, на этот раз решила высказаться относительно своих отношений с мужчинами:

«Я не чувствую пустоты. По моему личному мнению, мои браки были очень успешными. Я действительно так думаю. И когда они завершались разводом, мы делали этот выбор для того, чтобы дать себе шанс стать счастливыми. Ведь счастья уже не было в рамках этих отношений», - говорит звезда.

Она также добавила, что никогда не хотела стать заложницей «страха одиночества»:

«Безусловно, были сложности, и не каждый момент этих отношений был фантастически прекрасным, но, в конце концов, это наша единственная жизнь, и мне бы не хотелось продолжать жить, как раньше, из-за страха. Из-за страха одиночества. Оставаясь в отношениях, основанных на страхе, вы никогда не станете счастливы. Когда что-то не получается, не стоит воспринимать это, как провал. Ничего страшного, это не провал, а жизнь. Думать об этом, как о провале, могут лишь люди с очень ограниченным мышлением», - признается актриса.

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