Не того цвета ногти. Меган Маркл снова нарушила королевский протокол

Герцогиня Сассекская снова грубо нарушила королевский протокол вечером в понедельник, 10 декабря, допустив вульгарность на церемонии награждения British Fashion Awards 2018.
Как сообщает Express, одетая в потрясающее черное платье Givenchy, Меган Маркл поднялась на сцену Королевского Альберт-Холла, чтобы вручить награду Клэр Уэйт Келлер, главном дизайнеру Givenchy и автору ее подвенечного платья. Она дополнила свой образ обувью золотого цвета Tamara Mellon и золотым браслетом Pippa Small. В этом наряде было все прекрасно, кроме одной маленькой детали, которую тут приметили королевские фаны и которую королева Елизавета посчитала бы неподобающей оплошностью.
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Маникюр Меган Маркл был темного цвета, что не соответствует требованиям королевского протокола.
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Королевский протокол считает цветной маникюр и накладные ногти вульгарностью. Этот пункт протокола основывается на предпочтениях королевы Елизаветы.
И это означает, что представительницы королевской семьи предпочитают маникюр неброских и светлых оттенков.
Королева Елизавета красит ногти лаком бренда Essie, нежно-розового оттенка Ballet Slippers и носит его с 1989 года.
Нежно-розовый оттенок хорошо оттеняет белые перчатки королевы.
Кейт Миддлтон также сказала, что любит покрывать ногти лаком светлых оттенков. Как и принцесса Евгения, у нее был светлый маникюр на свадьбе с Джеком Бруксбэнком.
Но Меган, по словам ее отца, Томаса Маркла, обожает «нарушать правила», не очень-то заботится о том, какой выбрать цвет лака или о других пунктах, которые предписывает строгий королевский протокол.
Говорят, королева несколько раз была недовольна выбором Меган. Например, во время королевского визита в Ранкорн, что в Чеширском графстве, Меган рассердила монаршую особу, отказавшись последовать ее примеру и надеть шляпку.
Также в августе много шума наделало платье, которое Меган надела на премьеру мюзикла Гамильтон – оно было на несколько дюймов выше колена, что тоже королевский протокол не допускает. Как писало издание Mail, Меган настоятельно посоветовали носить более подобающие наряды на подобные мероприятия.
Принц Гарри и Меган Маркл на премьера мюзикла Гамильтон. Фото: Getty Images
Как сообщил источник издания: «Меган попросили перестать одеваться, как звезда Голливуда и носить одежду, более подобающую членам королевской семьи».
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