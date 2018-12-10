Не того цвета ногти. Меган Маркл снова нарушила королевский протокол

Герцогиня Сассекская снова грубо нарушила королевский протокол вечером в понедельник, 10 декабря, допустив вульгарность на церемонии награждения British Fashion Awards 2018.

Как сообщает Express, одетая в потрясающее черное платье Givenchy, Меган Маркл поднялась на сцену Королевского Альберт-Холла, чтобы вручить награду Клэр Уэйт Келлер, главном дизайнеру Givenchy и автору ее подвенечного платья. Она дополнила свой образ обувью золотого цвета Tamara Mellon и золотым браслетом Pippa Small. В этом наряде было все прекрасно, кроме одной маленькой детали, которую тут приметили королевские фаны и которую королева Елизавета посчитала бы неподобающей оплошностью.

Переглянути цей допис в Instagram #meganmarkle at #britishfashionawards @britishvogue @gettyimages credits Допис, поширений RunwayItaly (@runwayitaly) 10 Гру 2018 р. о 2:32 PST

Маникюр Меган Маркл был темного цвета, что не соответствует требованиям королевского протокола.

Королевский протокол считает цветной маникюр и накладные ногти вульгарностью. Этот пункт протокола основывается на предпочтениях королевы Елизаветы.

И это означает, что представительницы королевской семьи предпочитают маникюр неброских и светлых оттенков.

Королева Елизавета красит ногти лаком бренда Essie, нежно-розового оттенка Ballet Slippers и носит его с 1989 года.

Нежно-розовый оттенок хорошо оттеняет белые перчатки королевы.

Кейт Миддлтон также сказала, что любит покрывать ногти лаком светлых оттенков. Как и принцесса Евгения, у нее был светлый маникюр на свадьбе с Джеком Бруксбэнком.

Но Меган, по словам ее отца, Томаса Маркла, обожает «нарушать правила», не очень-то заботится о том, какой выбрать цвет лака или о других пунктах, которые предписывает строгий королевский протокол.

Говорят, королева несколько раз была недовольна выбором Меган. Например, во время королевского визита в Ранкорн, что в Чеширском графстве, Меган рассердила монаршую особу, отказавшись последовать ее примеру и надеть шляпку.

Также в августе много шума наделало платье, которое Меган надела на премьеру мюзикла Гамильтон – оно было на несколько дюймов выше колена, что тоже королевский протокол не допускает. Как писало издание Mail, Меган настоятельно посоветовали носить более подобающие наряды на подобные мероприятия.

Принц Гарри и Меган Маркл на премьера мюзикла Гамильтон. Фото: Getty Images

Как сообщил источник издания: «Меган попросили перестать одеваться, как звезда Голливуда и носить одежду, более подобающую членам королевской семьи».

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