Ноги-то голые. В Сети обсуждают новый выход Мелании Трамп

Мелания Трамп сопровождала супруга Дональда Трампа во время рождественского визита в американские войска, базирующихся в Ираке.
Как сообщает elle.com, первая леди США взбудоражила социальные сети одеждой, которую она выбрала для поездки. На ней было короткое зеленое пальто и обтягивающие телесного цвета леггинсы.
Некоторые комментаторы тут же подметили, что она очень похожа на героя Уилла Фаррела Бадди Эльфа из рождественской семейной комедии Эльф.
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Не могу проигнорировать это)) я лично просмотрела видео, как они выходят из самолёта, раз 5! (видео у меня в сториз) Ну голые ноги и всё ???????????? Логика подсказывала, что не такая уж она и отчаянная, чтобы такое мини одеть. А вот и разгадка - брюки! Я считаю это самый яркий образ не 2018го, а за последние несколько лет))#меланьятрамп #трамп #перваяледи #наряд #лук #мода #хайп #ноги #брюки #эльф #стиль ???????????????????????????????????????????????????????????? No, I can't ignore it any more. Watching the video there was no doubt - legs are without tights and skirt! Thanks God I found a picture! Wideo in my Stories. #MelaniaTrump #trump #elf #firstlady #look #fashion #funny #legs
А многие вообще решили, что Первая леди вышла из вертолета с голыми ногами, а на ней мини-юбка, закрытая пальто.
«Мне сначала показалось, что Мелания забыла надеть брюки, пока я не заметила тоненький шов и складки, когда она спускалась по лестнице. Какой смысл? Чтобы об этих двоих всегда было, о чем поговорить или твиттнуть?», «Ноги-то голые!!!», «Где ее штаны? И обувь?», - комментируют пользователи.
Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA— ABC News (@ABC) 27 de diciembre de 2018
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