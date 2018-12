Ноги-то голые. В Сети обсуждают новый выход Мелании Трамп

Как сообщает elle.com, первая леди США взбудоражила социальные сети одеждой, которую она выбрала для поездки. На ней было короткое зеленое пальто и обтягивающие телесного цвета леггинсы.

Некоторые комментаторы тут же подметили, что она очень похожа на героя Уилла Фаррела Бадди Эльфа из рождественской семейной комедии Эльф.

А многие вообще решили, что Первая леди вышла из вертолета с голыми ногами, а на ней мини-юбка, закрытая пальто.

«Мне сначала показалось, что Мелания забыла надеть брюки, пока я не заметила тоненький шов и складки, когда она спускалась по лестнице. Какой смысл? Чтобы об этих двоих всегда было, о чем поговорить или твиттнуть?», «Ноги-то голые!!!», «Где ее штаны? И обувь?», - комментируют пользователи.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA