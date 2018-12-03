Обнимались и пили вино. Леонардо ДиКаприо со своей девушкой посетили скачки

Леонардо ДиКаприо и 21-летняя модель Камила Морроне были замечены на турнире по конкуру Longines Masters, который прошел в Париже.

Во время скачек Камила трогательно оберегала Лео от холода, кутая его в пальто. Пара выглядела очень счастливой, влюбленные смеялись, дурачились, активно болели за участников и пили вино.





Для похода на конный турнир ДиКаприо и Морроне выбрали стильные зимние образы: на Лео были надеты черное пальто и бейсболка, а на Камиле – серый кашемировый свитер и черная кепка.

Фото: EPA



Своим выходом в свет актер и модель в очередной раз подтвердили то, что возможно, свадьба не за горами. В прессе уже несколько месяцев активно пишут о том, что Леонардо и Камила решительно настроены узаконить свои отношения в самое ближайшее время.

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