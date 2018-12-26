По-богатому. История семейства Кардашьян-Дженнер в рождественских открытках

Королевские семьи Европы, семья президента США и другие влиятельные и сильные мира сего к Рождеству публикуют официальные рождественские открытки. Семья Кардашьян-Дженнер – не исключение.

Издание People собрало 17 фотографий семейства Кардашьян-Дженнер, которые они публиковали к Рождеству в течение многих лет. Благодаря этой подборке фотографий можно понять, как изменялась и росла семья.

В 2018 году на традиционном фото запечатлена женская и детская половина семьи Кардашьян-Дженнер.

В 2017 году в течение несколько дней семья Кардашьян-Дженнер дразнила подписчиков фотографиями из большой рождественской съемки, пока не опубликовала последнюю официальную карточку в Рождество.

Переглянути цей допис в Instagram THE 25 DAYS OF XMAS BY @elirusselllinnetz Допис, поширений ERL (@elirusselllinnetz) 1 Гру 2017 р. о 8:58 PST

Переглянути цей допис в Instagram DAY 4 Допис, поширений ERL (@elirusselllinnetz) 4 Гру 2017 р. о 8:51 PST

Переглянути цей допис в Instagram DAY 25 MERRY XMAS ???? Допис, поширений ERL (@elirusselllinnetz) 25 Гру 2017 р. о 4:52 PST

Фото: Eli Russell Linnetz

В 2015 году семья решила сфотографировать для традиционной открытки лишь самых младших на тот момент членов большой семьи – Норт Уэст, Пенелопа, Мэйсон и Рейн Дисик.

Фото: из личного архива Kim Kardashian West

А затем в канун Рождества 2015 года появилось фото Леди в красном. Эта открытка является отсылкой к семейному рождественскому фото в 2008 году, на которой Хлои, Кендалл, Кайли, Ким, Крис и Кортни сняты в вечерних красных нарядах, в то время как Кэйтлин (тогда Брюс) и Роб в классических черных костюмах.

Фото: Celebuzz.com

Затем появилась еще одна рождественская открытка за 2015 год. На рисунке, опубликованном в инстаграм Кортни появилась вся семья, даже новорожденный Сейнт Уэст.

Фото: инстаграм Кортни Кардашьян

Открытка 2013 года отличалась некоторой экстравагантностью. Ее автор Давид Лашапель. Она очень символична - ее идея показать, что семейство живет в постоянном медиа-цирке.

Фото: David LaChappelle

Открытка 2012 года очень яркая и веселая. Она сделана до того, как Ламар Одом был госпитализирован из-за передозировки наркотиками, и до развода Крис и Кейтлин.

Фото: Nick Saglimbeni / E!

В 2011 году семейство шло в ногу со временем и выполнило рождественскую открытку в формате 3D-фото.

Фото: Nick Saglimbeni

В 2010 году клан Кардашьян-Дженнер достиг новых высот гламурной жизни. На фото впервые появились Скотт Дисик и маленький Мэйсон.

Фото: Slickforce Studio

Что на рождественской семейной открытке 2009 года делает Райан Сикрест (продюсер риелити-шоу Семейство Кардашьян)? Как написала тогда Ким Кардашьян в своем блоге: «Я люблю тебя Райан, но не настолько, чтобы ты стал частью нашей семьи».

Фото: личный архив Ким Кардашьян

Песок, серфинг… Кардашьян-Дженнер! Рождественская открытка 2006 года, которую Ким подписала: «Поскольку мы живем в Лос-Анджелесе, было бы честно фотографироваться в Рождество в Малибу».

Фото: личный архив Ким Кардашьян

Фото 1995 года – в большой семье только-только появилась Кендалл Дженнер.

Фото: личный архив Ким Кардашьян

Винтажное фото семьи Кардашьян-Дженнер без даты – определенно это начало 90-х.

Фото: личный архив Ким Кардашьян

Это первое совместное рождество большой семьи Кардашьян-Дженнер.

Фото: личный архив Ким Кардашьян

На этой рождественской семейной фотографии, на которой Ким, Роб, Кортни и Хлои позируют вместе с отцом Робертом. Интересно, что имя Хлои на карточке подписано неправильно. "В этой семье все было неправильно, даже имя Хлои не смогли нормально написать", - написала в блоге Ким.

Фото: личный архив Ким Кардашьян

«На этом фото только семья Кардашьян, тогда мои родители были женаты, а жизнь – идеальной», - написала Ким Кардашьян в своем блоге. Роберт и Крис развелись в 1990 году, в 2003 году Роберт умер от рака.

Фото: личный архив Ким Кардашьян

На фото Ким, Кортни и кудряшка Хлои.

Фото: личный архив Ким Кардашьян

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram