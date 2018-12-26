По-богатому. История семейства Кардашьян-Дженнер в рождественских открытках

Королевские семьи Европы, семья президента США и другие влиятельные и сильные мира сего к Рождеству публикуют официальные рождественские открытки. Семья Кардашьян-Дженнер – не исключение.
Издание People собрало 17 фотографий семейства Кардашьян-Дженнер, которые они публиковали к Рождеству в течение многих лет. Благодаря этой подборке фотографий можно понять, как изменялась и росла семья.
В 2018 году на традиционном фото запечатлена женская и детская половина семьи Кардашьян-Дженнер.
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CHRISTMAS 2018. This year we waited until the last minute to do a card. Schedules we’re changing, my husband was in and out of town. But The day of this card last minute realized we were all together so we had all of our kids come meet us. Kendall and my mom rushed to a meeting after this shoot so this is what we have! As many of us as possible! From our family to yours Merry Christmas ???? @pierresnaps
В 2017 году в течение несколько дней семья Кардашьян-Дженнер дразнила подписчиков фотографиями из большой рождественской съемки, пока не опубликовала последнюю официальную карточку в Рождество.
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Фото: Eli Russell Linnetz
В 2015 году семья решила сфотографировать для традиционной открытки лишь самых младших на тот момент членов большой семьи – Норт Уэст, Пенелопа, Мэйсон и Рейн Дисик.
Фото: из личного архива Kim Kardashian West
А затем в канун Рождества 2015 года появилось фото Леди в красном. Эта открытка является отсылкой к семейному рождественскому фото в 2008 году, на которой Хлои, Кендалл, Кайли, Ким, Крис и Кортни сняты в вечерних красных нарядах, в то время как Кэйтлин (тогда Брюс) и Роб в классических черных костюмах.
Фото: Celebuzz.com
Затем появилась еще одна рождественская открытка за 2015 год. На рисунке, опубликованном в инстаграм Кортни появилась вся семья, даже новорожденный Сейнт Уэст.
Фото: инстаграм Кортни Кардашьян
Открытка 2013 года отличалась некоторой экстравагантностью. Ее автор Давид Лашапель. Она очень символична - ее идея показать, что семейство живет в постоянном медиа-цирке.
Фото: David LaChappelle
Открытка 2012 года очень яркая и веселая. Она сделана до того, как Ламар Одом был госпитализирован из-за передозировки наркотиками, и до развода Крис и Кейтлин.
Фото: Nick Saglimbeni / E!
В 2011 году семейство шло в ногу со временем и выполнило рождественскую открытку в формате 3D-фото.
Фото: Nick Saglimbeni
В 2010 году клан Кардашьян-Дженнер достиг новых высот гламурной жизни. На фото впервые появились Скотт Дисик и маленький Мэйсон.
Фото: Slickforce Studio
Что на рождественской семейной открытке 2009 года делает Райан Сикрест (продюсер риелити-шоу Семейство Кардашьян)? Как написала тогда Ким Кардашьян в своем блоге: «Я люблю тебя Райан, но не настолько, чтобы ты стал частью нашей семьи».
Фото: личный архив Ким Кардашьян
Песок, серфинг… Кардашьян-Дженнер! Рождественская открытка 2006 года, которую Ким подписала: «Поскольку мы живем в Лос-Анджелесе, было бы честно фотографироваться в Рождество в Малибу».
Фото: личный архив Ким Кардашьян
Фото 1995 года – в большой семье только-только появилась Кендалл Дженнер.
Фото: личный архив Ким Кардашьян
Винтажное фото семьи Кардашьян-Дженнер без даты – определенно это начало 90-х.
Фото: личный архив Ким Кардашьян
Это первое совместное рождество большой семьи Кардашьян-Дженнер.
Фото: личный архив Ким Кардашьян
На этой рождественской семейной фотографии, на которой Ким, Роб, Кортни и Хлои позируют вместе с отцом Робертом. Интересно, что имя Хлои на карточке подписано неправильно. "В этой семье все было неправильно, даже имя Хлои не смогли нормально написать", - написала в блоге Ким.
Фото: личный архив Ким Кардашьян
«На этом фото только семья Кардашьян, тогда мои родители были женаты, а жизнь – идеальной», - написала Ким Кардашьян в своем блоге. Роберт и Крис развелись в 1990 году, в 2003 году Роберт умер от рака.
Фото: личный архив Ким Кардашьян
На фото Ким, Кортни и кудряшка Хлои.
Фото: личный архив Ким Кардашьян
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