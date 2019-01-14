Рекорд побит. Фотография яйца собрала невероятное количество лайков в Instagram

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер удерживала рекорд по количеству лайков под одной фотографией в Instagram - 18 млн. Однако теперь в соцсети появился новый лидер.
4 января 2019 года в профиле Instagram @world_record_egg было загружено изображение обычного куриного яйца. Отметим, в этом аккаунте есть только одна фотография.
Авторы профиля просто попросили своих фолловеров поставить лайк, чтобы побить рекорд Дженнер.
«Давайте вместе установим мировой рекорд и получим пост в Instagram с самым большим количеством лайков», - говорится в подписи.
На сегодняшний день фотография яйца собрала почти 25 млн лайков, обойдя таким образом снимок дочери Дженнер Сторми, у которого – 18 млн лайков.
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Сама Кайли ответила на установление нового рекорда, опубликовав короткое видео, в котором она разбивает куриное яйцо на асфальт.
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