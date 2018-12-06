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Пойди поешь. Беллу Хадид раскритиковали за худобу в видео Love Magazine

Сегодня, 12:21 56
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Беллу Хадид осудили за чрезмерную худобу

© Love Magazine

Британское издание Love Magazine представило свой новый номер в формате отдельных видеороликов, размещенных на YouTube.

Одной из героинь видеономера журнала, над которым главный редактор Кэти Гранд работала совместно с фэшн-журналистом Дереком Бласбергом и визажистом Пэт Макграт, стала американская супермодель Белла Хадид. Она появилась в ролике в ретрообразах и рассказала о любви к своему телу:

«В последние два года я чувствовала себя наиболее красивой и здоровой… Я просто чувствовала себя комфортно в своем собственном теле, и не старалась соответствовать образу, в котором меня видят другие люди», - сообщила звезда.

Кадры, на которых Хадид появляется в купальниках, вызвали горячие споры в Сети, где модель раскритиковали за чрезмерную худобу.

«Одни кости и кожа», «Белла, пойди поешь! На тебя страшно смотреть», «Это очень грустно. Она говорит о любви к своему телу в то время, как похожа на скелета», «Она очень худая. Можно увидеть каждую косточку. Это нездоровая худоба», - пишут в Сети.

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Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine)

Отметим, помимо Хадид для свежего номера Love Magazine в видео снялись Ума Турман, Дэвид Бекхэм, Кейт Мосс и другие знаменитости.

Издание называет новый выпуск первой в истории коллекцией аудиовизуальных исследований артистов, музыкантов, атлетов, перформеров, режиссеров и моделей.

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Теги:   Love Magazine Белла Хадид Шоу-бизнес

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