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Помечтаем. Джиджи Хадид, Летиция Каста и другие звезды в новом календаре Pirelli

Сегодня, 16:08 108
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Хадид снялась в образе одинокой девушки, которая грустит после разрыва с любимым

© Pirelli

В Милане представили новый календарь Pirelli на 2019 год, главными героинями которого стали супермодель Джиджи Хадид, французская актриса Летиция Каста, американская балерина Мисти Копленд и другие звезды.

В этом году культовый календарь выйдет в ограниченном количестве – всего 12 тысяч экземпляров. Малый тираж подразумевает сужение круга клиентов итальянского производителя автомобильных шин, которые получат календарь в этом году. Предполагается, что Pirelli предложит его лишь солидным клиентам, которые представляют интерес для компании.

Календарь Pirelli 2019 получил название Сила мечты, и включил в себя 40 фотоисторий, посвященных сильным женщинам и их влиянию на мир сегодня. Так, Хадид предстала на снимке в образе грустной девушки, которая рассталась с любимым, и позировала вместе с дизайнером Александром Вэнгом, воплотившем образ ее близкого друга. В свою очередь, Мисти Копленд снялась в образе яркой танцовщицы, стремящейся покорить мир, а Летиция Каста перевоплотилась в мечтательную художницу.

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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Съемки проходили в Майами и Нью-Йорке под руководством шведского фотографа Альберта Уотсона. По его признанию, он создавал не просто портреты, а настоящее кино:

«Я хотел сделать нечто особенное – то, что будет отличаться от работ других фотографов. Я искал снимки высочайшего качества, с глубиной и важной историей. Мне хотелось создать не просто портреты, а кадры, которые можно смотреть, как настоящий фильм. Моей истинной целью было создание фотографий, которые изучают женщин и демонстрируют их позитивное мышление в сегодняшнем мире», - отметил фотограф.

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Теги:   Фото Летиция Каста Джиджи Хадид Pirelli

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