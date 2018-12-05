Помечтаем. Джиджи Хадид, Летиция Каста и другие звезды в новом календаре Pirelli

В Милане представили новый календарь Pirelli на 2019 год, главными героинями которого стали супермодель Джиджи Хадид, французская актриса Летиция Каста, американская балерина Мисти Копленд и другие звезды.

В этом году культовый календарь выйдет в ограниченном количестве – всего 12 тысяч экземпляров. Малый тираж подразумевает сужение круга клиентов итальянского производителя автомобильных шин, которые получат календарь в этом году. Предполагается, что Pirelli предложит его лишь солидным клиентам, которые представляют интерес для компании.

Календарь Pirelli 2019 получил название Сила мечты, и включил в себя 40 фотоисторий, посвященных сильным женщинам и их влиянию на мир сегодня. Так, Хадид предстала на снимке в образе грустной девушки, которая рассталась с любимым, и позировала вместе с дизайнером Александром Вэнгом, воплотившем образ ее близкого друга. В свою очередь, Мисти Копленд снялась в образе яркой танцовщицы, стремящейся покорить мир, а Летиция Каста перевоплотилась в мечтательную художницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 5 Дек 2018 в 9:09 PST

Съемки проходили в Майами и Нью-Йорке под руководством шведского фотографа Альберта Уотсона. По его признанию, он создавал не просто портреты, а настоящее кино:

«Я хотел сделать нечто особенное – то, что будет отличаться от работ других фотографов. Я искал снимки высочайшего качества, с глубиной и важной историей. Мне хотелось создать не просто портреты, а кадры, которые можно смотреть, как настоящий фильм. Моей истинной целью было создание фотографий, которые изучают женщин и демонстрируют их позитивное мышление в сегодняшнем мире», - отметил фотограф.

От Наоми Кэмпбелл до Вупи Голдберг. Представлен календарь Pirelli 2018

От Умы Турман до Николь Кидман. Культовый фотограф снял звезд Голливуда без макияжа для календаря Pirelli 2017

Нестандартные женщины в календаре Pirelli

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook