Поцелуи в Малибу. Экс-девушка сына Бекхэмов закрутила роман с моделью

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма, американская актриса Хлоя Морец накануне сходила на свидание с 27-летней моделью Кейт Харрисон.

Папарацци удалось сделать несколько снимков экс-подруги сына Дэвида и Виктории Бекхэм в объятиях девушки. Кроме того, фотографы запечатлели страстные поцелуи новой пары.

Хлоя и Кейт поужинали в одном из ресторанов в Малибу, после чего вместе уехали в неизвестном направлении. По словам очевидцев, девушки не скрывали нежных чувств – они держались за руки и страстно целовались на публике, пишет People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♥️Chloë Grace Moretz Fanpage ???? (@adphz_chloegracemoretz) 5 Дек 2018 в 10:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chloe moretz and Kate Harrison (@chloemoretz_kateharrison) 5 Дек 2018 в 2:05 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от More Celebrities (@morecelebrities.ru) 5 Дек 2018 в 11:23 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paparazzi Arabic (@paparazziar) 5 Дек 2018 в 11:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от santa tell me???? (@thinkingaboutgirls) 5 Дек 2018 в 2:25 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miroslava Miranda ???? (@mirosduff_mcnews) 5 Дек 2018 в 1:56 PST

Издание отмечает, что представители Морец не комментируют информацию ни о новых отношениях актрисы, ни о смене сексуальной ориентации.

Напомним, Хлоя Морец, наиболее известная по фильмам Пятая волна и Ужас Амитивилля, рассталась с Бруклином Бекхэмом весной этого года. Известно, что причиной разрыва стала измена старшего сына Бекхэмов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) 6 Ноя 2017 в 7:27 PST

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