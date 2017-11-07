Поцелуи в Малибу. Экс-девушка сына Бекхэмов закрутила роман с моделью

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма, американская актриса Хлоя Морец накануне сходила на свидание с 27-летней моделью Кейт Харрисон.
Папарацци удалось сделать несколько снимков экс-подруги сына Дэвида и Виктории Бекхэм в объятиях девушки. Кроме того, фотографы запечатлели страстные поцелуи новой пары.
Хлоя и Кейт поужинали в одном из ресторанов в Малибу, после чего вместе уехали в неизвестном направлении. По словам очевидцев, девушки не скрывали нежных чувств – они держались за руки и страстно целовались на публике, пишет People.
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Издание отмечает, что представители Морец не комментируют информацию ни о новых отношениях актрисы, ни о смене сексуальной ориентации.
Напомним, Хлоя Морец, наиболее известная по фильмам Пятая волна и Ужас Амитивилля, рассталась с Бруклином Бекхэмом весной этого года. Известно, что причиной разрыва стала измена старшего сына Бекхэмов.
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