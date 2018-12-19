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Привычки Джорджа. Кейт Миддлтон рассказала, как старший сын называет принца Уильяма

Сегодня, 13:04 91
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Кейт Миддлтон рассказала, как принц Джордж называет принца Уильяма

Герцогиня Кембриджская рассказала, как будущий король Англии принц Джордж называет своего отца – наследного принца Уильяма.

Как пишет Express, Кейт пообщалась с поклонниками королевской семьи о детях: принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи во время визита в Лейсетер. Герцог и герцогиня Кэмбриджские почтили память Вишая Шривадданапрабхи, председателя футобоного клуба Лейсетера. Кейт рассказала, как сильно ее дети ждут рождества.

Также она очень рада, что в семье Меган Маркл и принца Гарри весной появится ребенок.

А затем она рассказала, как принц Джордж называет принца Уильяма в семейной обстановке.

Один из поклонников спросил у Кейт: «Однажды вы рассказывали, что Уильям играл в футбол с детьми и кто-то из них сказал, кажется Джордж: «Ты будешь завтра играть в футбол, па?»

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The Duke of Cambridge helping his little babies ???? #PrinceWilliam #TheDukeOfCambridge #PrinceGeorge #PrincessCharlotte #Royal #BritishRoyalFamily

Допис, поширений The British Royal Firm (@thebritishroyalfirm)

Кейт Миддлтон ответила, что принц Джордж называет принца Уильяма папа.

Дедушку, принца Чарльза, будущий король называет «дед Уэльский».

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George and William ????????♥️

Допис, поширений British Royal Family (@windsorroyalfamily)

В 2016 году в документальном фильм, посвященном 90-летию королевы Елизаветы, Кейт рассказала, что у детей особенные отношения с бабушкой и назвала имена, которые те им дали.

Герцогиня Кембриджская сказала: «Джорджу только два с половиной года и он называет ее Gan-Gan. Она всегда оставляет им маленький подарочек или что-то приятное в их комнатах, когда мы остаемся у нее в гостях. Это доказывает ее любовь ко всей семье».

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Теги:   Принц Джордж

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