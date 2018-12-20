Проблема Меган Маркл. Почему американской актрисе сложно ужиться в английском обществе

Меган Маркл все еще сложно привыкнуть к своей новой жизни в Англии, далеко от конкурентной среды, в которой она жила многие годы, считает эксперт королевского двора.

Как сообщает Express, журналист Пенни Джунор в интервью телеканалу Sky News рассказала, что Меган Маркл привыкла быть самостоятельным человеком, но сейчас она часть «тайного и необычного мира». Джунор отметила: «Она жила совершенно другой жизнью, она не знала ничего о Британского королевской семье, чем она живет и какой будет ее новая жизнь».

«Она привыкла быть сама по себе, сама распоряжаться своим временем и вести себя так, как она считает нужным, выживая в высококонкурентном мире».

Переглянути цей допис в Instagram Wearing a @soiaandkyo coat ???? Допис, поширений Meghan Markle Styles (@meghanmarkle_styles) 18 Гру 2018 р. о 5:59 PST

В мире далеком от жизни американской актрисы, по словам эксперта, Меган очень сложно найти свое место.

«Думаю, она еще не разобралась в нем, но ей и не дают спокойно этого сделать».

Жизнь Меган значительно изменилась после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году, что превратило ее из актрисы в герцогиню.

Переглянути цей допис в Instagram #beinsoul #meganmarkle Допис, поширений 8•Dear Darling (@beinsoul) 19 Гру 2018 р. о 9:26 PST

Частью этой трансформации стало то, что Меган пришлось удалить все ее аккаунты в социальных сетях, в том числе и собственный блог - The Tig.

Она была откровенной феминисткой, которая выступала на форумах в США и ежедневно отчитывалась об этом на своей страничке в инстаграм.

После слухов о размолвках между Меган и Кейт, стало понятно, что Меган не боится поднимать голос.

По словам эксперта, Меган однажды заметила, что считает ограничения королевской жизни «изнуряющими».

«Она всю свою жизнь была независимой, и эту независимость у нее отобрали».

Переход к королевской жизни касался не только отказа от соцсетей, но и дресс-кода, который Меган должна соблюдать, и который она позволяет себе нарушать.

На прошлой неделе ее раскритиковали за черный лак на церемонии награждения British Fashion Awards. Он не соответствует нормам, принятым при королевском дворе и является «вульгарным» по мнению королевы Елизаветы.

Еще один эксперт по вопросам королевской семьи Клаудиа Джозеф, в интервью телеканалу BBC заметила, что Меган модернизирует королевскую семью «слишком быстро».

То, как Меган привлекает внимание СМИ тем, что «нарушает правила», роялисты могут считать чрезмерным.

Джозеф сказала: «Дело в том, что Кейт совсем другой человек. Она очень тихая, она не пытается изменить королевскую семью, она не пытается поступать как-то иначе. Она очень похожа на Уильяма».

Она считает, что Кейт не очень нравится публичная жизнь и постоянное внимание, и она не «нарушает правила так, как это делает Меган».

Также эксперт добавила: «Людям нравится Меган потому что она старается переселить королевскую семью в 21 век. Но она делает это слишком быстро, поэтому роялистам это не нравится».

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram