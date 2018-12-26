Ради хорошего дела. Хлывнюк, Сеитаблаев и Галаневич поработают в доставке пиццы

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и вокалист группы ДахаБраха Марко Галаневич на один день станут курьерами пиццерии Pizza Veterano, чтобы собрать средства для военных и лично поздравить киевлян с Новым годом.

28 декабря благотворительный фонд Повернись живим и Pizza Veterano проводят акцию Крайний день в офисе, чтобы собрать необходимую сумму для приобретения квадрокоптера для одного из подразделений ВСУ.

Мероприятие будет проходить в формате аукциона и случайного розыгрыша. Под постами «курьеров» - Андрея Хлывнюка, Ахтема Сеитаблаева или Марка Галаневича - каждый желающий может в комментариях сделать ставку-заказ. Также ставку можно сделать по телефону: (068) 500-88-00.

Аукцион стартовал 26 декабря в 8:00 и продлится до 17:00 четверга, 27 декабря. Офис, сотрудники которого сделают самый большой благотворительный взнос, посетит выбранная звезда и доставит пиццу от Pizza Veterano.

Те, кто 26 и 27 декабря сделают пожертвования для армии через Повернись живим, могут также принять участие в случайном розыгрыше. Для этого под постами следует отметить, что сделан благотворительный взнос. Победитель, к которому приедет звездный доставщик, будет выбран случайным образом. Доставка пиццы также пройдет в пятницу, 28 декабря, в Киеве.

«Сейчас в стране начинается время корпоративов и праздников. СМИ пишут о безумных гонорарах наших звезд в новогоднюю ночь. А мы просто захотели показать, что в Украине есть другая категория людей искусства - которым не все равно, и которые готовы превратиться в обычных доставщиков пиццы, чтобы сделать две вещи: поддержать людей с аналогичными ценностями и помочь армии», - говорит глава Повернись живим Виталий Дейнега.

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