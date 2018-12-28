Рейтинг восхищения. Мишель Обама признана самой обожаемой женщиной Америки

Мишель Обама была признана самой обожаемой женщиной Америки.

Экс-первая леди США возглавила «рейтинг восхищения», который ежегодно составляется американским институтом общественного мнения Gallup с 1946 года.

Так, в этом году, по результатам опроса, Обама заняла первое место в списке женщин, вызывающих наибольшее восхищение среди жителей Америки.

При этом, ей удалось потеснить в рейтинге Хиллари Клинтон, которая возглавляла его на протяжении последних 17 лет, но в этом году заняла лишь третью строчку. На втором месте в рейтинге восхищения 2018 года разместилась телезвезда Опра Уинфри.

Нынешняя первая леди США Мелания Трамп занимает в списке лишь четвертое место.

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В свою очередь, первое место в рейтинге самых обожаемых Америкой мужчин занял муж Мишель – экс-президент США Барак Обама.

За ним следует нынешний глава Белого дома – Дональд Трамп, в то время как тройку лидеров замыкает 43-й президент США Джордж Буш-младший.

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