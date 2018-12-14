С любимым другом. Синди Кроуфорд опубликовала новое селфи без макияжа

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в Instagram новое селфи, на котором изображена без макияжа.

52-летняя легенда мировой индустрии моды показала, как выглядит без косметики. Компанию Кроуфорд составил ее любимый четвероногий друг, собака породы морки или йорктиз - помесь мальтийской болонки и йоркширского терьера.

«Мы снова вместе и мне так хорошо», - написала супермодель, сообщив о воссоединении с любимой собакой после разлуки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 13 Дек 2018 в 8:06 PST

Отметим, накануне Кроуфорд посетила церемонию награждения British Fashion Awards 2018, которая состоялась в лондонском Royal Albert Hall. Супермодель появилась на «модном Оскаре», чтобы поздравить свою дочь Кайю Гербер с важным достижением в ее карьере – премией Модель года.

«Поздравляю тебя, моя уже не маленькая девочка Кайя Гербер, с премией Модель года. Я очень горжусь тобой!» - написала Кроуфорд на своей странице в Instagram, опубликовав фото с церемонии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 11 Дек 2018 в 3:24 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 11 Дек 2018 в 3:56 PST

Совсем взрослая. Дочь Синди Кроуфорд в модной съемке Луиджи Мурено и Янго Хенци

Дело в шляпе. Синди Кроуфорд снялась в модной фотоистории для юбилейного номера испанского Vogue

Однажды в Милане. Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд поделились снимком из молодости

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook