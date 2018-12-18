Самая известная plus-size модель в мире показала фигуру в купальнике

Самая известная plus-size модель в мире, американка Эшли Грэхем продемонстрировала фигуру в купальнике, а также без одежды.

31-летняя звезда опубликовала в ежедневных сториз на своей странице в Instagram новые ролики и снимки, на которых предстала перед фолловерами в ярком купальнике и даже без него.

В коротком видео Грэхем демонстрирует новую модель купальника из собственной коллекции пляжной одежды Swimsuits For All.

Ролик был снят в столице Таиланда, Бангкоке, куда модель прилетела, чтобы выступить ведущей самого престижного мирового конкурса красоты Мисс Вселенная, который состоялся вчера, 17 декабря.

В свою очередь, откровенный кадр, на котором Грэхем появляется обнаженной, был сделан в сауне.

Напомним, ранее модель показала фото с отдыха в Италии, куда отправилась вместе с супругом Джастином Эрвином.

Она научила меня любить свое тело. Plus size модель Эшли Грэхем снялась в бикини вместе с мамой

Plus size модель Эшли Грэхем снялась в пикантном видео для календаря Love Magazine

Спортсменки и модели с нестандартними формами. Серена Уильямс, Кейт Аптон и Эшли Грэхем снялись в бикини для Sports Illustrated

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook