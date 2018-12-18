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Самая известная plus-size модель в мире показала фигуру в купальнике

Сегодня, 18:16 355
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Эшли Грэхем поделилась новыми откровенными фото и видео

© Instagram

Самая известная plus-size модель в мире, американка Эшли Грэхем продемонстрировала фигуру в купальнике, а также без одежды.

31-летняя звезда опубликовала в ежедневных сториз на своей странице в Instagram новые ролики и снимки, на которых предстала перед фолловерами в ярком купальнике и даже без него.

В коротком видео Грэхем демонстрирует новую модель купальника из собственной коллекции пляжной одежды Swimsuits For All.

Ролик был снят в столице Таиланда, Бангкоке, куда модель прилетела, чтобы выступить ведущей самого престижного мирового конкурса красоты Мисс Вселенная, который состоялся вчера, 17 декабря.

В свою очередь, откровенный кадр, на котором Грэхем появляется обнаженной, был сделан в сауне.

Напомним, ранее модель показала фото с отдыха в Италии, куда отправилась вместе с супругом Джастином Эрвином.

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Теги:   Фото Эшли Грэхем Фигура

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