Счастье без фильтров. Джамала показала трогательное фото с сыном

Украинская певица Джамала опубликовала трогательное фото с сыном Эмиром-Рахманом.

35-летняя артистка поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram ярким кадром, на котором позирует с подросшим малышом, которому в марте следующего года исполнится 1 год.

На снимке не видно лица Эмира-Рахмана, который изображен спиной в объятиях звездной мамы. Отметим, Джамала по-прежнему скрывает от прессы и фанов лицо мальчика, предпочитая до определенного времени отгородить его от внимания публики. На своих личных страницах в соцсетях она также редко публикует фотографии малыша.

«Моя любовь!», - так Джамала подписала редкий снимок, указав в хэштегах к посту, что фото было сделано без фильтров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 13 Дек 2018 в 9:10 PST

Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова. О беременности артистки стало известно в ноябре того же года, а 27 марта 2018 года у пары родился сын, которого назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым.

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