Шторы всегда были плотно закрыты. Тайная любовница Вуди Аллена рассказала о связи с ним в 16-летнем возрасте

В 1976 году у 16-летней модели Баби Кристины Энгельгардт была тайная любовная связь с 41-летний Вуди Алленом, длившаяся восемь лет. Теперь в контексте движения #MeToo и скандалах вокруг Аллена, она вспоминает об их отношениях.

Издание Hollywood Reporter опубликовало рассказ-признание Баби Кристины Энгельгардт.

Шестнадцатилетняя блондинка с изумрудными глазами, уверенная в себе модель Баби Кристина Энгельхардт встретила Вуди Аллена в легендарном нью-йоркском ресторане Elaine. Это было в октябре 1976 года. Вернувшись из дамской комнаты, Энгельгардт как бы невзначай уронила на его стол записку со своим номером телефона. В ней было сказано: «Так как вы подписали достаточно автографов, вот вам мой!»

Вскоре Аллен позвонил Баби, и пригласил в свой пентхаус на Пятой авеню. Уже знаменитый на тот момент 41-летний режиссер, снимающий фильм Энни Холл, ни разу не поинтересовался ее возрастом. Она не стала говорить ему, что все еще учится в старшей школе, живет со своей семьей в сельской местности Нью-Джерси, хочет стать моделью в Нью-Йорке. Через несколько недель между ними уже была физическую близость. На тот момент ей еще не исполнилось 17 лет.

Открытка, которую Вуди Аллен подписал для Кристины в первые дни их отношений. «Я увидела открытку в магазине, купила ее и попросила подписать для меня», - говорит Энгельгардт. Фото: из архива Энгельгардт

Так начался их тайный восьмилетний роман, полный опасностей и контроля за собой. Спустя почти 40 лет Энгельгардт все еще помнит его во всех подробностях. Грустные и в то же время сладостные воспоминания о романе стали ее тяготить после многочисленных признаний движения #MeToo. В их числе обвинения приемной дочери Вуди Аллена - Дилан Ферроу в сексуальных домогательствах. Как и многие представители ее поколения – ей недавно исполнилось 59 лет, - Энгельгардт сопротивляется попыткам судить о ее жизни с точки зрения современных норм. «Мои признания сейчас прозвучат так, словно я собираюсь его погубить».

Время, однако, преобразило то, что она долгое время считала секретным, невысказанным памятником их тогда еще продолжающимся отношениям: фильм Манхэттен (1979), в котором 17-летняя Трейси (номинированная на Оскар Мэриэль Хэмингуэй) спит 42-летним героем Аллена Айком. Фильм всегда «напоминал мне, чем меня так привлекал Вуди - его остроумие притягивает», - говорит Энгельгардт. «Именно за остроумие мне так нравился Аллен, именно за остроумие, я восхищаюсь Алленом, как художником. Он играл со мной также, как играл с персонажами своих фильмов».

Время показало ее совсем в другом свете то, что она считала тайным, молчаливым памятником их все еще продолжавшимся на тот момент отношениям – это фильм Манхеттен 1979 года, в котором 17-летняя Трейси (Мариэль Хемингуэй) с радостью спит с 42-летним главным героем фильма Айком Дэвисом. «Этот фильм всегда напоминал мне о том, почему я всегда считала его интересным – его остроумии, которое притягивает и завораживает. Именно за него он мне нравился, и именно за него мне он нравится, как художник. Как он общался со своими героями в фильмах, так он общался и со мной».

Фото из портфолио Энгельгардт, снятое в 1977 году, через год после начала ее отношений с Алленом. Фото: из архива Энгельгардт

Двое близких людей Баби Кристины Энгельгардт того времени подтверждают, что они знали о ее отношениях с Алленом. Один из них даже подбрасывал ее в дому Аллена. Это фотограф Эндрю Унангст, который обедал с ней в тот вечер в ресторане Elaine, когда она сделала первый шаг в отношениях с Алленом, также подтверждает, что знал об их длительных отношениях. «Она была красоткой и очень общительной». Младший брат Энгельгардт Майк помнит, как Аллен позвонил в дом их родителей: «Я тогда позвал ее на весь дом: «Баби, это Вуди. Мне и в голову не пришло думать о каких-то романтических отношениях между ними. Мне было 11 или 12 лет. И мне очень нравился его фильм Бананы».

Рассказ Энгельгардт о ее жизни, впервые опубликованный в статье Hollywood Reporter, довольно сложный для восприятия. Она очень гордится своей самостоятельностью и тем, что ей удалось обмануть «знаменитого гения». Даже сейчас она считает в первую очередь себя ответственной за их отношения, за разочарование и грусть, которые сопровождали их любовную связь.

Даже после того как Вуди Аллен как-либо отказался комментировать ее признания, она не считает Аллена виноватым перед ней. «Я решила рассказать о наших отношениях потому что подумала, что смогу рассказать о том как обстоят дела на самом деле. Я не нападаю на Вуди. Я не хочу добить его. Я лишь говорю о своей истории любви, которая сделала меня такой, какой я есть сейчас. Я ни о чем не жалею».

Сегодня Кристина Энгельгардт (она отказалась от имени Баби) - 59, она мать двух дочерей, студенток колледжа, в разводе, живет в квартире на Беверли Хиллз. После разрыва с Вуди Алленом, она работала у Федерико Феллини во время его путешествий в Рим и город Тулум, Мексика. Она написала два дневника воспоминаний о годах, проведенных с Феллини и годах, проведенных с Алленом, но хранит их только для себя.

«Я была покорной и соглашалась на все, - рассказала Энгельгардт, ставшая поклонницей творчества Вуди Аллена задолго до их в встречи. - Зная, что он режиссер, я не спорила. Я была к нему глубоко привязана».

У них было два неписанных правила: не обсуждать его работу и уважать его личную жизнь, как звезды – они могли встречаться только у него дома. По ее словам, она сотни раз навещала режиссера в его квартире в доме под номером 930 на Пятом авеню, незаметно проскальзывая в спальню, из которой открывался вид на Сентрал-парк.

«Шторы всегда были плотно закрыты. А из окна должно быть открывался умопомрачительный, - отмахнулась она, - Я же туда ходила не ради вида из окон».

На фото Кристине Энгельгардт 16 лет. В этом возрасте она встретила Вуди Аллена. Фото: из архива Кристины Энгельгардт

По воспоминаниям Энгельгардт, спустя год после начала их отношений, Аллен стал приводить в дом еще двух других «красивых молодых девушек», и их в его постели было уже трое. Модель говорит, что в том время экспериментировала с бисексуальностью и называет опыт с Алленом «исследованием в духе 70-х».

Но уже совершенно иначе она отреагировала, когда, спустя четыре года после начала их отношений, Аллен, улыбаясь, объявил, что хочет познакомить ее с его новой «подругой». (Это Энгельгардт сама предположила, что та была подругой). Оказалось, что он познакомил ее с Миа Фэрроу, которая была старше ее на 14-лет, и на тот момент уже была знаменитой, благодаря ролям в фильмах Ребенок Розмари и Великий Гэтсби.

В своих воспоминаниях Энгельгардт пишет: «Мне стало очень плохо и больно. Мне совсем не хотелось там оставаться, но я не могла найти в себе смелости встать и уйти. Потому что уйти – это означало конец всему. Оглядываясь назад, могу сказать, что уйти – это было бы для меня лучшим выходом, но мысль о том, что Вуди больше не будет в моей жизни, привела меня в ужас, потому я осталась сидеть и терпеливо ждать, пытаясь понять, почему он хотел, чтобы мы познакомились».

Оправившись от первого всплеска ревности, Энгельгард утверждает, что полюбила Миа Фэрроу, после нескольких ночей, проведенных втроем в постели в пентхаусе Вуди. Они курили косяки и обсуждали любимых животных. («Когда вместе с нами была Миа, Вуди вынужден был слушать, как мы обсуждали астрологию», - смеется она.)

Энгельгардт пишет в своей рукописи: «Было время, когда мы втроем были вместе, и это было очень весело». Мы наслаждались друг другом и моментом близости. Миа была красива и мила, он был очарователен и соблазнителен, а я была сексуальной и становилась все более и более опытной в этой игре. После того, как наши отношения закончились, у меня было время подумать, насколько извращенным было то, что мы делали… и насколько я была не больше, чем забавой, - продолжила она, - Пока мы были вместе, все это была игра, которой заправлял исключительно Вуди, и мы до конца не знали, какие роли нам отведены».

«Раньше я думала, что мои отношения с ними были чем-то сродни отношений с матерью и отцом, - объясняет Энгельгардт, - Все как по Фрейду: я их боготворила, он меня сломал, и я позволила всему этому стать для меня в порядке вещей».

Что касается Фэрроу, объясняет она: «У меня всегда было впечатление, что она соглашается на такую жизнь потому, что ему этого хочется», - Энгельгардт ссылается на обвинения Вуди Аллена в сексуальных домогательствах к приемной дочери Миа Фэрроу, Сун-И Превен (которая уже 21 год является его женой). «Мне было очень жаль Миа», - говорит она, - Я тогда подумала: «Неужели Вуди было недостаточно «особенных отношений» с ней или без нее, что он покусился на то, что принадлежит только Миа».

«Он подготавливал Миа к такому повороту. После этого у него уже не было никаких ограничений. Его поступок стал полным неуважением». (Миа Ферроу отказалась как-либо комментировать историю Энгельгардт).

Вуди Аллен и Сун-И Превен. Фото: ЕРА

Вплоть до признаний #MeToo, скандалы, связанные с Вуди Аллена личной жизнью, никак не отражались на его карьере. Но в октябре 2017 года была отменена громкая премьера фильма Колесо чудес. В январе 2018 года две звезды его следующего фильма Дождливый день в Нью-Йорке – Тимоти Шаламе и Ребекка Холл (Ребекка играла в его фильме Вики Кристина Барселона) – извинились за сотрудничество с режиссером и перечислили свои гонорары организациям, которые помогают жертвам сексуальных домогательств. Ожидалось, что Дождливый день в Нью-Йорке выйдет на экраны в этом году, но даты выхода до сих пор нет.

Вспоминая свои отношения с Алленом, Энгельгардт утверждает, что только однажды увидела его беззащитным и уязвимым. Ему внезапно позвонила Дайан Китон (бывшая подруга Аллена) и рассказала ему, что их кот умер. «Сообщение застало его врасплох. Он просто сидел рядом со мной и смотрел на свои руки. Они дрожали. Такое ощущение, что в тот момент он в своих мыслях был где-то далеко».

Энгельгардт начала брать уроки актерского мастерства у Стеллы Адлер и Ли Страсберга еще во время отношений с Алленом. И она до сих пор на него в обиде за то, что он не помог ей получить удостоверение Гильдии киноактеров США. «Это единственное, о чем я его когда-либо просила. Но он ответил: «Нет, ты должна заработать удостоверение сама». «Сказал, как отрезал». Осенью 1979 года Энгельгардт получила роль в массовке в фильме Вуди Аллена Воспоминания о звездной пыли. «Я даже не видела его на площадке, - говорит она, - А мне так хотелось, чтоб он увидел меня и выделил из толпы. А я была в толпе и ушла с толпой». Она никогда не говорила ему, что снялась в его фильме.

Также она скрыла от Аллена нечто еще более страшное, чем ее возраст. Энгельгардт не раз насиловали: сначала старшеклассник, а потом несколько раз друг ее семьи. «То, что со мной происходило, я хотела забыть».

Со временем Энгельгардт становилась все более недовольной своей связью с режиссером, а потом взяла и уехала из Нью-Йорка. «Я думала, я особенная, а потом я поняла, что это он особенный человек и он живет своей большой жизнью, а я лишь эпизод в ней, - сказала она. Его жизнь – это радуга, окрашенная в яркие цвета, и я лишь один из этих цветов». В конце 1980-х она работала в офисе Феллини в Риме. Однажды, Аллен, будучи поклонником Феллини, позвонил ему. «Я взяла трубку, - рассказывает Энгельгардт, – Он сказал: «Ты с Феллини – ты бросила меня ради Феллини?! Это круто!» Он был в шоке от того, что я была рядом с его кумиром». Она до сих пор удивляется тому, что Аллен оценил ее только тогда, когда пришел к выводу (ошибочно), что человек, которого он боготворил, спит с ней.

В последний раз Энгельгардт получила весть от Аллена в январе 2001 года. Он отправил ей письмо с благодарностью за то, что она прислала ему документальный фильм о съемках последнего фильма Феллини Голос луны.

«Надеюсь, ты счастлива и здорова», - написал Аллен, - «Я с любовью вспоминаю проведенное вместе время. Если ты когда-нибудь будешь в Нью-Йорке, я бы хотел бы познакомить тебя с моей женой – она будет этому рада. Мы очень часто бываем в Калифорнии. Если ты не будешь против, я бы тебе позвонил и, возможно, мы бы смогли встретиться вместе».

Энгельгардт предположила, что, учитывая историю их отношений, предложение Аллен встретиться с Превен, все же не сулило каких-либо плотских отношений. «На тот момент у меня уже были дети, - отметила она, - я не то чтобы пошла на попятную, но у меня уже были другие приоритеты в жизни. Мне хотелось быть как можно дальше от всего связанного с моим прошлым».

Письмо Вуди Аллена к Кристине Энгельгардт. Фото из архива Кристины Энгельгардт

Прошло больше десяти лет с тех пор, как Энгельгардт в последний раз смотрела фильм Манхэттен. Телевизор в ее гостиной не работает, поэтому она смотри телевизор в спальне своих дочерей, когда это возможно.

Впервые Энгельгард посмотрела фильм на утреннем показе, пока они с Алленом еще были в отношениях. «Я ничего не знала об этом фильме. Да, я мало знала о том, над чем он работает. Посмотрев рекламу, я думала, что это фильм будет держаться на двух звездах – Мерил Стрип и Дайан Китон, а на самом деле это история об Аллене и его мучениях, связанных с отношениями с юной девушкой-подростком (роль которой исполняет Мэриел Хэмингуэй), с которой он не может порвать.

Трейлер фильма Манхэттен

«Я проплакала большую часть фильма. Я постепенно начала понимать, что всплыли на поверхность мои самые большие страхи, - пишет она в своих воспоминаниях, - Мог ли он так все воспринимать? Могли бы быть наши отношения чем-то большим, чем любовная связь? Между нами с самого начала было нечто волшебное, а сейчас я смотрю на его представление обо мне и о наших отношениях на экране. Как он мог так препарировать мою личность и нашу жизнь, словно это какое-то вымысел на любителей артхауса».

Когда она встретилась с Алленом, она сказала ему, что нашла очень много общего между ней и Трейси в исполнении Хэмингуэй. (Речь не только об их нежном возрасте; и она, и героиня фильма хотели стать актрисами, интересовались фотографией и еще множество деталей, о которых знает только она). «Я так и думал, что ты найдешь», - приводит Энгельгардт его ответ. Больше он ничего не сказал, а она, как обычно, не стала настаивать. «Это все, что я вытянула из него в разговоре о фильме. И сейчас, оглядываясь назад, я очень зла на себя за то, что не была упрямей».

Энгельгардт не считает себя единственным вдохновением для Трейси. Она знает, что актриса Стейси Нелкин встречалась с Алленом, когда ей было 17 лет во время учебы в Высшей школе Стайвсент, после того как познакомилась с ним во время съемок фильма Энни Холл. Нелкин утверждает, что стала его музой для фильма Манхэттен. (Цитата: «Когда я услышала ее слова, я подумала: «Ну и пусть»). Энгельгард считает, что Трэйси – это собирательных образ, воображение распалили даже те девушки, с которыми они вчетвером занимались любовью. «Я являюсь лишь частью образа Трэйси, - объясняет она, - фрагментом мозаики великого художника».

Для Энгельгардт фильм Манхэттен – это дежавю: от первой встречи в ресторане Elaine («Ха!»), до сцены, в которой Айк (герой Аллена) после секса просит ее ехать домой, а не спать в его холостяцкой постели. «Он всегда так со мной поступал, - рассказывает она, - его водитель увозил меня в белом роллс-ройсе и часто высаживал на вокзале, откуда отправляются автобусы на Нью-Джерси».

Через неделю после просмотра фильма вместе с журналистом Hollywood Reporter Энгельгард призналась, что ей приснился Аллен: «И если раньше мне снилось, как я занимаюсь с ним любовью, то сейчас мне приснилось, что он умер у меня на руках».

Также ей приснилась ее 19-летняя дочь. Ей привиделось, что большая знаменитость, значительно старше дочери, увлечена ее ребенком и предлагает показать ей мир, увезти в Париж. «Мой сон отражал меня. И во сне мне показалось такое предложение нормальным». Вне сна она так не считает.

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