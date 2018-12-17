Страстно целовались. Моника Беллуччи сходила на свидание с молодым бойфрендом

Известная актриса Моника Беллуччи впервые появилась на публике с молодым бойфрендом, о котором ранее рассказывала в интервью итальянской прессе.
54-летняя итальянская кинозвезда накануне была сфотографирована в Париже во время свидания с новым избранником.
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По данным французских журналистов, Беллуччи закрутила роман с 36-летним Николасом Лефевром – художником и владельцем арт-галереи в Париже. Также сообщается, что у нового бойфренда Беллуччи есть ребенок от предыдущих отношений – 6-летняя дочь Анахи.
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Ранее актриса рассказала о новых отношениях в интервью изданию Paris Match, однако не стала уточнять, кто стал ее избранником.
«Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной. У нас все хорошо. Мне сложно давать характеристику нашим отношениям, потому что я не могу предложить мужчине стабильную и нормальную структурированную повседневную жизнь. В своей жизни я не могла предложить этого никому, кроме своих детей. И как требовать от другого человека того, что сам не можешь ему дать? Человек, с которым в данный момент я разделяю свою жизнь, работает в другой сфере, но он, так же, как и я, часто путешествует. И его темп жизни позволяет понять мой», - рассказала Беллуччи.
Беллуччи также заявила, что на данном этапе отношений не думает о замужестве, но и не исключает того, что в будущем может снова решиться на брак:
«Мы не можем знать, что ждет нас в будущем. Мы не можем запрограммировать свою жизнь. Брак – это то, к чему в определенный момент жизни приходят обоюдно два человека. Когда у вас за спиной два брака, вам нужно время, чтобы подумать, прежде чем начать все сначала. Нужно понять, почему вы поженились и почему вы развелись», - сообщила она.
Напомним, Беллуччи была замужем за французским актером Венсаном Касселем, в браке с которым прожила 14 лет. У экс-супругов есть двое детей - 14-летняя Дева и 8-летняя Леони. В августе этого года 52-летний Кассель женился на 21-летней модели Тине Кунаки.
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