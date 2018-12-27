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Танцует, когда слышит голос мамы. Джамала впервые показала лицо сына

Сегодня, 14:13 308
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Фото: instagram

Джамала поделилась фото сына, которому исполянется 9 месяцев, в инстаграм.

Сегодня в семье Джамалы маленький праздник. Сыну Эмиру Рахману исполняется 9 месяцев.

На своей страничке в инстаграм Джамала опубликовала трогательное фото с сыном, написала, что ему исполняется 9 месяцев и рассказала, что малыш танцует, когда слышит голос мамы.

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9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счёт начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издаёт звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на своё имя и даже танцует, когда слышит голос мамы. #эмиррахман ???? @juliaweber.biz

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)


«Это действительно самое волшебное время, я вообще всегда плачу на наши с малышами мини-даты. Вот скоро годик, а глаза уже на мокром месте от счастья быть мамой таких замечательных двойняшек», «И не придумаешь другого слова, чтобы описать все это! Чудо! Будьте всегда счастливы все вместе!», «Когда ты понимаешь и чувствуешь, какой они проделывают путь, чтобы появиться на свет и воздуха вдохнуть, тебе хочется отдать побольше любви, чтобы им легче было на жизненном пути....», - комментируют пользователи в социальных сетях и поздравляют Джамалу с датой.

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Теги:   Джамала

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