Тень бывшего мужа. В Британии раскритиковали Рождественскую открытку с Меган Маркл и принцем Гарри

Фото Меган Маркл и принца Гарри на Рождественской открытке 2018 года раскритиковали за сходство с фото на пригласительном на первую свадьбу Меган с Тревором Энгельсом.

Как сообщает Express, черно-белое фото герцога и герцогини Сассекских, на котором они любуются фейерверком на территории Фрогмор-Хауса в день их свадьбы, подверглось очень серьезной критике со стороны пользователей социальных сетей. И не только потому, что королевская чета обращена к зрителям задом, но и потому что в ней нашли очень неудобное для королевской семьи сходство.

Фото: Press Association

Внимательные поклонники королевской семьи заметили поразительное сходство Рождественской открытки с пригласительным на первую свадьбу Меган с Тревором Энгельсом. Оба изображения черно-белые, рука Меган за спиной у мужа, и на обеих фото пары находятся спиной к камере. Единственное отличие – это мужчины на фото и место съемок.

Пригластильный на свадьбу Меган Маркл и Тревора Энгельса. Фото: из архива Томаса Маркла для Dayli News

В социальных сетях назвали факт сходства фото настораживающим.

В комментариях обсуждают: «Сходство между пригласительным Меган на свадьбу с Тревором и Рождественской открыткой с Гарри настораживает… Повторять одну и ту же идею с каждым мужем по меньшей мере странно, если не сказать больше».

На Меган набросились с критикой за открытку, после того как стало известно, что она из уважения к животным не позволила принцу Гарри принять участие в ежегодной охоте на фазанов, хотя он в течение 20 лет посещал это традиционное для королевской Британии мероприятие.

Принц Гарри пропустит Ежегодную королевскую охоту на фазанов из уважения к принципам Меган Маркл. Всем известно, что герцогиня Сассекская очень любит животных и отказывается носить мех. Также она противница кровавых видов спорта.

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