По-семейному. Британская королевская семья представила рождественские открытки

Приближение рождественских праздников знаменует появление новых традиционных британских королевских рождественских открыток.

Кларенс-хаус и Кенсингтонский дворец в преддверии праздников представили традиционные коллекционные Рождественские открытки с изображением счастливых членов королевской семьи – принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз, принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой, а также принца Уильяма и Кейт Миддлтона, любующихся фейерверком. Счастливые моменты запечатлел фотограф Мэтт Портеус.

Фото: Press Association

Фото: Press Association

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