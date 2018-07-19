В одной постели. Жизель Бюндхен и Хайди Клум поделились совместным селфи

Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с поклонниками снимком, на котором изображена со своей бразильской коллегой Жизель Бюндхен.

На фото, накануне размещенном на личной странице Клум в Instagram, супермодели позируют, лежа в постели топлесс, прикрывая обнаженную грудь белыми простынями.

«Сказки на ночь», - так Клум подписала совместное селфи с подругой и коллегой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 13 Дек 2018 в 1:46 PST

Отметим, звезды запечатлены за чтением автобиографической книги Бюндхен под названием Уроки: мой путь к значимой жизни, в которой одна из самых высокооплачиваемых моделей современной индустрии моды рассказывает о секретах счастливой жизни и успешной карьеры.

Кроме того, мемуары включили в себя воспоминания о панических атаках, курении и злоупотреблении алкоголем, а также подробности личной жизни Бюндхен, которая откровенно написала о депрессии, настигшей ее после романа с Леонардо Ди Каприо. Ранее супермодель заявила, что посвятила автобиографию всем, кто потерял веру в себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 19 Июл 2018 в 4:47 PDT

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