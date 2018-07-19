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В одной постели. Жизель Бюндхен и Хайди Клум поделились совместным селфи

Сегодня, 13:05 26
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Супермодели поделились новым совместным снимком

© Getty Images

Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с поклонниками снимком, на котором изображена со своей бразильской коллегой Жизель Бюндхен.

На фото, накануне размещенном на личной странице Клум в Instagram, супермодели позируют, лежа в постели топлесс, прикрывая обнаженную грудь белыми простынями.

 «Сказки на ночь», - так Клум подписала совместное селфи с подругой и коллегой.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Отметим, звезды запечатлены за чтением автобиографической книги Бюндхен под названием Уроки: мой путь к значимой жизни, в которой одна из самых высокооплачиваемых моделей современной индустрии моды рассказывает о секретах счастливой жизни и успешной карьеры.

Кроме того, мемуары включили в себя воспоминания о панических атаках, курении и злоупотреблении алкоголем, а также подробности личной жизни Бюндхен, которая откровенно написала о депрессии, настигшей ее после романа с Леонардо Ди Каприо. Ранее супермодель заявила, что посвятила автобиографию всем, кто потерял веру в себя.

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Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)

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Теги:   Фото Хайди Клум Жизель Бундхен

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