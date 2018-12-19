В свой день рождения. Милла Йовович опубликовала фото дочери в вышиванке

Известная голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram новыми семейными снимками с детьми и мужем.

Серию трогательных кадров кинозвезда опубликовала в честь своего 43-летия, которое она отметила 17 декабря.

На одном из снимков Йовович позирует со своей младшей дочерью Дэшиел. Трехлетняя девочка позирует на фото в украинской вышиванке.

В сопроводительном посте актриса рассказала о том, как семья изменила ее жизнь, признавшись, что считает детей и мужа своим главным достижением:

«Мне исполнилось 43 года. Раньше я всегда думала, что взрослеть не весело, но я должна признаться, что сегодня я чувствую себя таким счастливым человеком, каким никогда не была в своей жизни. У меня самая замечательная семья в мире. Мой муж обожает меня, и я люблю его больше всех на свете. Мои дети всегда хотят быть рядом со мной, и мы весело проводим время и все время смеемся. Они здоровы. Мои друзья – добрые люди, которые всегда меня поддерживают. Мои родители живы, и я люблю их очень сильно. Моя карьера позволяет мне испытывать невероятные эмоции, о которых я даже никогда не мечтала и мое тело настолько сильное и здоровое, что мне удается оставаться активной и позитивной. Я невероятно благодарна за эти подарки судьбы, которые получила», - написала звезда.

Напомним, Йовович замужем за кинорежиссером Полом Андерсоном. Их свадьба состоялась в 2009 году. У пары двое детей – дочери Эвер и Дэшиел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 16 Дек 2018 в 9:35 PST

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