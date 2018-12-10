Вечеринка во дворце. Княгиня Монако показала фото с празднования дня рождения детей

Княгиня Монако Шарлен опубликовала на своей официальной странице в Instagram серию фото с празднования дня рождения своих детей – близнецов Жака и Габриэллы, которым исполнилось по 4 года.

В честь празднования четырехлетия наследников монакского престола их родители Шарлен и Альберт устроили на территории Княжеского дворца в Монако тематическую вечеринку в стиле супергероев. В частности, торжество было устроено в стиле Человека-паука и Чудо-женщины, поклонниками которых, по всей видимости, являются именинники.

Незадолго до старта вечеринки прямо ко дворцу подъехала настоящая пожарная машина, в которой находились пожарные. Они поздравили Жака и Габриэллу с днем рождения и разрешили им подняться на специальную пожарную лестницу. Кроме того, во дворце малышей ждали аниматоры в костюмах супергероев, а также конкурсы и сладости.

«Сколько веселья было на нашей вечеринке! Спасибо пожарным за неожиданный визит. Наши настоящие герои. Сегодня принцессе Габриэлле и принцу Жаку исполняется 4 года», - так княгиня Монако подписала снимки с детской вечеринки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) 10 Дек 2018 в 7:17 PST

Отметим, князь Альбер II и княгиня Шарлен устраивают тематические вечеринки для своих детей ежегодно. Так, по случаю празднования второго дня рождения близнецов была организована вечеринка в стиле сафари, а в прошлом году главной темой празднования стали музеи.

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