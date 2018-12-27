Все прилично. Эмили Ратаковски показала новое фото без одежды

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в разгар рождественских праздников поделилась с поклонниками новой серией откровенных снимков в Instagram.

27-летняя звезда опубликовала фото, на котором позирует топлесс, прикрывая обнаженную грудь руками. Откровенный снимок менее чем за сутки набрал 1,6 млн лайков.

Ранее Ратаковски в интервью австралийскому Vogue призналась, что использует свою сексуальность для развития карьеры, добавив, что хочет сколотить солидный капитал в модельной индустрии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Дек 2018 в 11:30 PST

Кроме того, популярная модель опубликовала несколько пляжных кадров, продемонстрировав идеальные формы в купальнике черного цвета. Ратаковски поздравила фолловеров с Рождеством и сообщила, что проводит зимние каникулы в Колумбии – городе Картахена на побережье Карибского моря.

«Feliz Navidad (Счастливого Рождества)», - подписала модель один из снимков в бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Дек 2018 в 10:17 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 24 Дек 2018 в 8:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Дек 2018 в 11:53 PST

Хочу заработать много денег. Эмили Ратаковски рассказала об использовании сексуальности для развития карьеры

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