Все прилично. Эмили Ратаковски показала новое фото без одежды

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в разгар рождественских праздников поделилась с поклонниками новой серией откровенных снимков в Instagram.
27-летняя звезда опубликовала фото, на котором позирует топлесс, прикрывая обнаженную грудь руками. Откровенный снимок менее чем за сутки набрал 1,6 млн лайков.
Ранее Ратаковски в интервью австралийскому Vogue призналась, что использует свою сексуальность для развития карьеры, добавив, что хочет сколотить солидный капитал в модельной индустрии.
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Кроме того, популярная модель опубликовала несколько пляжных кадров, продемонстрировав идеальные формы в купальнике черного цвета. Ратаковски поздравила фолловеров с Рождеством и сообщила, что проводит зимние каникулы в Колумбии – городе Картахена на побережье Карибского моря.
«Feliz Navidad (Счастливого Рождества)», - подписала модель один из снимков в бикини.
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