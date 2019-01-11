Занимайтесь сексом все время. Самая известная plus-size модель раскрыла секрет счастливого брака

Самая известная plus-size модель Эшли Грэм раскрыла секрет успешного брака с видеографом Джастином Эрвином, за которого вышла замуж в 2010 году.

В интервью американскому изданию журнала ELLE заявила, что семейным парам, которые хотят как можно дольше оставаться вместе, нужно заниматься сексом «все время».

«Просто занимайтесь сексом! - заявила Грэм. - Занимайтесь сексом все время. Даже если вам это не нравится, просто занимайтесь сексом. Я обнаружила, что если мы не занимаемся сексом, мы становимся придирчивыми, а если мы занимаемся сексом - мы обожаем друг друга. У нас это вроде: «О, давай займемся сексом». И тогда мы снова в отличном настроении».

Модель встретила будущего супруга Джастина в церкви в 2009 году и вышла за него замуж в следующем. В своих мемуарах, вышедших в 2017 году, Эшли рассказала о «невинной и милой» манере, в которой Джастин ухаживал за ней, а также вспомнила, как они решили подождать с сексом, пока не поженятся. Это, по ее мнению, сделало их союз более прочным.

«Это укрепило нашу дружбу, а также наше доверие и общение, - отметила модель. - Конечно, нас сексуально влекло друг к другу. Все эти вещи присутствовало. Но меня не беспокоило: «Какой будет секс с ним?». Я больше думала: «Доверяю ли я ему? Он - тот, с кем я хочу быть до конца моей жизни?»

Также Эшли отметила, что она и Джастин не планируют собственных детей в данный момент: «Для меня, будучи женой и женщиной, счастье не означает иметь детей. Дети появятся, когда появятся. Счастье сейчас – это отношения с моим мужем и мой бизнес».

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