Свадьба года. 13 звездных пар, которые связали себя узами брака в 2018 году

2018 год стал богатым на впечатляющие и многолюдные свадьбы знаменитостей. Впрочем, многие из известных людей предпочли шумным гуляниям секретные церемонии в кругу самых близких.

Платья невест и костюмы женихов, дизайнерские решения празднований, известные гости и конфузы во время церемоний – мир с особым интересом обсуждал бракосочетания своих любимчиков: актеров и моделей, спортсменов и бизнесменов, а также членов королевских семей.

НВ STYLE вспоминает свадьбы, которые запомнились нам в уходящем году:

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: ЕРА

Безусловно, самая громкая и ожидаемая свадьба года. Британский принц и американская актриса поженились 19 мая. Церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. За свадьбой принца Гарри и Меган Маркл онлайн наблюдали миллионы поклонников пары из разных стран мира, а приглашенными гостями стали самые известные люди: Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Серена Уильямс, Приянка Чопра, Идрис Эльба, Том Харди и многие другие.

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

Фото: People

28 ноября 55-летний режиссер Квентин Тарантино впервые женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэлла Пик. Пара обручилась в июне 2017 года, провстречавшись около года, а обменялась кольцами на закрытой церемонии в Лос-Анджелесе.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Фото: Alex Bramall

Свадьба 27-летней внучки королевы Елизаветы II и бренд-менеджера компании Casamigos прошла 12 октября 2018 года. Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георга, там же, где 19 мая обменялись клятвами Гарри и Меган. Оба наряда невесты - белоснежное свадебное платье от лондонского дизайнера Питера Пилотто и шелковое платье кремового оттенка от Зака Позена – вызвали восторг поклонников королевской семьи.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Фото: Instagram

23 июня в Шотландии состоялась свадьба звезд культового сериала Игра престолов, актеров Кита Харингтона и Роуз Лесли. Свадебная церемония, на которой собрались практически все коллеги жениха и невесты по сериалу, состоялась в древнем шотландском замке - семейном владении клана невесты, построенном в XII веке.

Робин Райт и Клемент Жиро

Фото: Instagram

В августе 51-летняя звезда сериала Карточный домик Робин Райт тайно вышла замуж за молодого менеджера бренда Saint Laurent Климента Жиро. Впервые о романе Робин Райт и Климента Жиро стало известно в сентябре 2017 года, однако познакомились они еще во время Каннского кинофестиваля прошлой весной. Скромная церемония прошла во французском городке Ла-Рош-сюр-ле-Бюи, на нее были приглашены лишь самые близкие друзья и родственники пары.

Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Фото: Instagram

18 октября супермодель Карли Клосс вышла замуж за своего бойфренда, младшего брата зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа Джошуа Кушнера. Церемония прошла в Нью-Йорке в кругу ближайших друзей в количестве 80 человек, а более масовое гуляние пара готовит на весну 2019 года.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Фото: Instagram

Лучшая подруга Меган Маркл и музыкант Ник Джонас поженились в Индии 1 декабря. Чтобы почтить традиции двух семей, свадьба была организована и по местным, и по западным традициям. Свадьба была более чем стремительной: пара обручилась в июле, после нескольких месяцев встречаний. Возможно, Приянку вдохновила свадьба Меган в Виндзорском замке.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: Instagram

Украинская телеведущая и экс-участница женской поп-группы Регина Тодоренко летом спровоцировала повышенное внимание к своей персоне, невзначай показав на одной из красных дорожек заметно округлившийся живот. Среди поклонников Тодоренко поползли слухи о беременности ведущей и романе с российским певцом Владом Топаловым. Через какое-то время Регина подтвердила отношения с Владом, и буквально стала засыпать свой Instagram снимками с отцом своего ребенка. На 9-м месяце беременности она и Топалов расписались в Москве, а уже в начале декабря у пары родился сын.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак

Фото: Instagram

46-летняя актриса Гвинет Пэлтроу 29 сентября вышла замуж за своего бойфренда, продюсера Брэда Фелчака. Это была первая свадьба для актрисы, поскольку с отцом своих детей, музыкантом Крисом Мартином она так и не узаконила отношения. Поздравить молодоженов собралось множество известных людей: Стивен Спилберг с супругой, Кэмерон Диаз, Роберт Дауни-младший и многие другие.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Фото: Instagram

Стремительный роман кумира девушек Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин завершился свадьбой. Впрочем, хотя новости о том, что пара узаконила свои отношения, стали появляться еще в сентябре, Джастин и Хейли подтвердили смену статуса только в ноябре. Хотя у этой парочки после свадьбы точно ничего не поменялось: они и раньше были неразлучны, и ходили вместе на спортивные соревнования, приемы и даже в церковь, которую посещает Бибер.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

Фото: Arnaud Dumontier/La Parisienne

30 июня известная французская певица, актриса и фотомодель, экс-возлюбленная голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради вышла замуж. Ее избранником стал режиссер и сценарист Самюэль Беншетри. Ванесса и ее супруг начали встречаться в 2016 году, познакомившись на съемках фильма Собака.

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Фото: Instagram

68-летний актер Ричард Гир женился на своей невесте, 35-летней испанской предпринимательнице Алехандре Сильве. Пара начала встречаться еще в 2014 году, и узаконила свои отношения на гражданской церемонии в Испании в апреле. В августе стало известно, что жена Гира ждет ребенка.

Эмили Ратаковски и Себастиан Биар-МакКлард

Фото: Instagram

Модель и мастер Instagram-эпатажа Эмили Ратаковски вышла замуж за актера Себастиана Биар-МакКларда, с которым встречалась всего несколько недель. О свадьбе Ратаковски естественно сообщила в своем аккаунте. Скромная церемония бракосочетания состоялась в нью-йоркском Сити Холле, а невеста предпочла свадебному платью брючный костюм от недорогого европейского бренда Zara.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram