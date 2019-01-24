Обнимались и наслаждались игрой. Николь Кидман с мужем посетили матч Australian Open

Популярная
актриса Николь Кидман и ее супруг, музыкант Кит Урбан посетили теннисный матч
турнира Australian Open.
Как пишет Daily Mail, в четверг все взгляды были прикованы к трибунам, ведь в этот день гостями турнира стало много известных
людей.
Прибыв на корт, Николь поздоровалась с экс-премьер-министром Австралии Джули Бишоп: женщины
поцеловали друг друга в щеку и немного поболтали. Затем актриса с супругом
вместе с Анной Винтур проследовали на свои места.
Кидман выглядела
восхитительно в белоснежном кружевном платье, в руке актриса держала белую
шляпу и пиджак. Свой образ она дополнила серой сумкой и туфлями на шпильке.
Николь и Кит наслаждались игрой, часто обнимались и иногда вскакивали для аплодисментов, а также обсуждали игру с знаменитой соседкой – Винтур.
Николь Кидман с мужем посетили матч Australian Open
Популярная актриса Николь Кидман и ее супруг, музыкант Кит Урбан посетили теннисный матч турнира Australian Open.
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