Обнимались и наслаждались игрой. Николь Кидман с мужем посетили матч Australian Open

Популярная актриса Николь Кидман и ее супруг, музыкант Кит Урбан посетили теннисный матч турнира Australian Open.

Как пишет Daily Mail, в четверг все взгляды были прикованы к трибунам, ведь в этот день гостями турнира стало много известных людей.

Николь Кидман / Фото: ЕРА

Прибыв на корт, Николь поздоровалась с экс-премьер-министром Австралии Джули Бишоп: женщины поцеловали друг друга в щеку и немного поболтали. Затем актриса с супругом вместе с Анной Винтур проследовали на свои места.

I love the tennis! Thanks for having us #AusOpen 🎾✨ 179.9k Likes, 1,192 Comments - Nicole Kidman (@nicolekidman) on Instagram: "I love the tennis! Thanks for having us #AusOpen 🎾✨"

Кидман выглядела восхитительно в белоснежном кружевном платье, в руке актриса держала белую шляпу и пиджак. Свой образ она дополнила серой сумкой и туфлями на шпильке.

Николь и Кит наслаждались игрой, часто обнимались и иногда вскакивали для аплодисментов, а также обсуждали игру с знаменитой соседкой – Винтур.

Николь Кидман с мужем посетили матч Australian Open Популярная актриса Николь Кидман и ее супруг, музыкант Кит Урбан посетили теннисный матч турнира Australian Open.

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