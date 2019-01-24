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Обнимались и наслаждались игрой. Николь Кидман с мужем посетили матч Australian Open

24 января, 17:34 832
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EPA

Николь Кидман и Кит Урбан

Популярная актриса Николь Кидман и ее супруг, музыкант Кит Урбан посетили теннисный матч турнира Australian Open.

Как пишет Daily Mail, в четверг все взгляды были прикованы к трибунам, ведь в этот день гостями турнира стало много известных людей.

Николь Кидман
Николь Кидман / Фото: ЕРА

Прибыв на корт, Николь поздоровалась с экс-премьер-министром Австралии Джули Бишоп: женщины поцеловали друг друга в щеку и немного поболтали. Затем актриса с супругом вместе с Анной Винтур проследовали на свои места.

I love the tennis! Thanks for having us #AusOpen 🎾✨

179.9k Likes, 1,192 Comments - Nicole Kidman (@nicolekidman) on Instagram: "I love the tennis! Thanks for having us #AusOpen 🎾✨"

Кидман выглядела восхитительно в белоснежном кружевном платье, в руке актриса держала белую шляпу и пиджак. Свой образ она дополнила серой сумкой и туфлями на шпильке.

Николь и Кит наслаждались игрой, часто обнимались и иногда вскакивали для аплодисментов, а также обсуждали игру с знаменитой соседкой – Винтур.

Николь Кидман с мужем посетили матч Australian Open

Популярная актриса Николь Кидман и ее супруг, музыкант Кит Урбан посетили теннисный матч турнира Australian Open.

ЕРА

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Теги:   Анна Винтур Australian Open Николь Кидман

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