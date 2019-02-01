Расслабляется в спа. Криштиану Роналду опубликовал откровенное фото

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился с
поклонниками откровенным снимком, на котором изображен в спа-комнате.
Нападающий Ювентуса показал в Instagram, как расслабляется
после вылета команды из Кубка Италии. На фото Роналду позирует обнаженным в
ванне, релаксируя после напряженного дня.
«Время восстановления. Спокойной ночи всем!», - написал
футболист в подписи к снимку.
Менее чем за сутки фото набрало почти 5 млн лайков. Впрочем, романтичный снимок с возлюбленной Джорджиной Родригес, опубликованный футболистом несколькими днями ранее, набрал почти 10 млн лайков.
Напомним, в четвертьфинальном матче Кубка Италии Аталанта разгромила Ювентус со счетом 3:0. Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение Ювентусу нанесла Рома.
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