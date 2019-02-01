Расслабляется в спа. Криштиану Роналду опубликовал откровенное фото

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился с поклонниками откровенным снимком, на котором изображен в спа-комнате.

Нападающий Ювентуса показал в Instagram, как расслабляется после вылета команды из Кубка Италии. На фото Роналду позирует обнаженным в ванне, релаксируя после напряженного дня.

«Время восстановления. Спокойной ночи всем!», - написал футболист в подписи к снимку.

Менее чем за сутки фото набрало почти 5 млн лайков. Впрочем, романтичный снимок с возлюбленной Джорджиной Родригес, опубликованный футболистом несколькими днями ранее, набрал почти 10 млн лайков.

Напомним, в четвертьфинальном матче Кубка Италии Аталанта разгромила Ювентус со счетом 3:0. Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение Ювентусу нанесла Рома.

Читайте также:

Роналду стал первым футболистом, забившим 400 голов в пяти ведущих чемпионатах Европы

Месси обошел Роналду по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook