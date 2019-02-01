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Расслабляется в спа. Криштиану Роналду опубликовал откровенное фото

Вчера, 17:44 344
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© Instagram

Роналду поделился с фанами откровенным снимком

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился с поклонниками откровенным снимком, на котором изображен в спа-комнате.

Нападающий Ювентуса показал в Instagram, как расслабляется после вылета команды из Кубка Италии. На фото Роналду позирует обнаженным в ванне, релаксируя после напряженного дня.

«Время восстановления. Спокойной ночи всем!», - написал футболист в подписи к снимку.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Менее чем за сутки фото набрало почти 5 млн лайков. Впрочем, романтичный снимок с возлюбленной Джорджиной Родригес, опубликованный футболистом несколькими днями ранее, набрал почти 10 млн лайков.

Напомним, в четвертьфинальном матче Кубка Италии Аталанта разгромила Ювентус со счетом 3:0. Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение Ювентусу нанесла Рома.

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Теги:   Instagram Криштиану Роналду

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