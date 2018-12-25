Стало известно, когда Кевин Спейси предстанет перед судом за сексуальные домогательства

В США актер и лауреат премии Оскар Кевин Спейси предстанет перед судом 7 января по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше в 2016 году.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что слушания назначены в окружном суде Нантакета в штате Массачусетс.

Прокуратура не сообщает имени предполагаемого потерпевшего, однако ведущая новостей Хезер Анру ранее заявила, что Спейси принудил ее 18-летнего сына к употреблению алкоголя, а затем сексуально домогался его. По словам матери потерпевшего, инцидент произошел в одном из ресторанов на курортном острове Нантакет, США, в 2016 году.

Предположительно перед предстоящим судебным процессом Кевин Спейси выложил на своем YouTube-канале видеоролик с обращением к публике в стиле своего персонажа Фрэнка Андервуда из сериала Карточный домик. Это стало его первым публичным выступлением после того, как год тому назад его обвинили в сексуальных домогательствах.

"Я знаю, чего вы хотите. Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что связывает нас, слишком прочное и мощное. Ведь мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит это делать. И я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся", – говорит актер в видеоролике под названием Позвольте мне быть Фрэнком.

Против Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах

Напомним, актер признался в нетрадиционной ориентации в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах актера фильма Стартрек Энтони Рэппа. Позже коллеги по съемочной площадке сериала Карточный домик также заявили о домогательствах со стороны Спейси. В результате актера уволили.

В Лондоне полиция завела дело в отношении Кевина Спейси.