Леонардо Ди Каприо свидетельствовал по делу об отмывании нескольких миллиардов долларов - СМИ

Известного актера Леонардо Ди Каприо допросили в суде присяжных в рамках расследования преступления, связанного с отмыванием средств, которое проводит Департамент юстиции США, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Заседание суда было закрытым, поэтому, о чем свидетельствовал Ди Каприо неизвестно.

Прокуроры считают, что актер располагает информацией о "финансисте-мошеннике из Малайзии" - Лоу Джо, которого федеральный суд Нью-Йорка обвинил в отмывании нескольких миллиардов долларов через малайзийский правительственный инвестиционный фонд.

С этого же фонда использовались средства для финансирования фильма Волк с Уолл-стрит, где Ди Каприо сыграл главную роль.

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