А я - суперзвезда. Длинные ноги Лободы взбудоражили соцсети

Новое фото певицы Светланы Лободы, сделанное на концерте в Минске, взбудоражило соцсети.

Накануне 36-летняя артистка поделилась с поклонниками в Instagram серией снимков, сделанных на заключительном концерте тура H2Lo, продемонстрировав откровенные сценические образы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 10 Дек 2018 в 4:38 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 9 Дек 2018 в 8:24 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 9 Дек 2018 в 5:54 PST

Один из кадров, на котором Лобода изображена в мини-платье с глубоким декольте, особенно понравился фолловерам артистки. Поклонники обсуждали длинные ноги артистки, оставляя восхищенные комментарии:

«Вау, какие ноги!», «Ну ничего себе, настоящий секс», «Все люди, как люди, а ты суперзвезда», «Ноги Светы – моя новая религия», - пишут в Сети.

Впрочем, нашлись и те, кому сценические образы Лободы не пришлись по вкусу. Так, ее критиковали за нелепый «закос» под Звездные войны и вульгарную одежду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 9 Дек 2018 в 11:48 PST

Напомним, совсем недавно Лобода перенесла операцию на почке, однако отменила лишь несколько запланированных концертов и уже спустя неделю после экстренной госпитализации с сильными болями вернулась к концертной деятельности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 25 Окт 2018 в 4:45 PDT

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