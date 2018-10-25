< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр
Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

А я - суперзвезда. Длинные ноги Лободы взбудоражили соцсети

Сегодня, 17:57 473
Цей матеріал також доступний українською

Лобода поделилась серией фото с концерта в Минске

© Instagram

Новое фото певицы Светланы Лободы, сделанное на концерте в Минске, взбудоражило соцсети.

Накануне 36-летняя артистка поделилась с поклонниками в Instagram серией снимков, сделанных на заключительном концерте тура H2Lo, продемонстрировав откровенные сценические образы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Один из кадров, на котором Лобода изображена в мини-платье с глубоким декольте, особенно понравился фолловерам артистки. Поклонники обсуждали длинные ноги артистки, оставляя восхищенные комментарии:

«Вау, какие ноги!», «Ну ничего себе, настоящий секс», «Все люди, как люди, а ты суперзвезда», «Ноги Светы – моя новая религия», - пишут в Сети.

Впрочем, нашлись и те, кому сценические образы Лободы не пришлись по вкусу. Так, ее критиковали за нелепый «закос» под Звездные войны и вульгарную одежду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, совсем недавно Лобода перенесла операцию на почке, однако отменила лишь несколько запланированных концертов и уже спустя неделю после экстренной госпитализации с сильными болями вернулась к концертной деятельности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Пора домой. Лобода опубликовала фото в мини-платье
Да, это был Тилль. Светлана Лобода рассказала об отношениях с солистом Rammstein
Совсем здорова. Светлана Лобода вернулась к работе после срочной операции

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Теги:   Фото Светлана Лобода Концерт

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Сегодня, 15:13

article_img
Наука и чудо делают невозможное. Дженнифер Энистон рассказала о будущем материнстве и планах создать семью
Style

6 декабря, 14:24

article_img
В объективе Линдберга. Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan
Style

5 декабря, 15:01

article_img
Люди называли меня ведьмой. Гвинет Пэлтроу рассказала о создании wellness-империи