Как в Болливудском кино. Бейонсе спела на свадьбе дочери самого богатого человека Индии

В выходные в индийском городе Удайпур состоялась предсвадебная вечеринка дочери самого богатого человека Индии Мукеша Амбани 27-летней Иши Амбани и 33-летнего магната Ананда Пирама. На вечеринке, полной звездных гостей, выступила американская поп-певица Бейонсе.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Бейонсе исполнила для собравшихся гостей молодоженов свои популярны хиты Crazy In Love, Naughty Girl и Perfect.

Позже исполнительница опубликовала фотографию нарядов в индийском стиле, который для выступления и посещения вечеринки создали ведущие индийские дизайнеры Абу Яни и Сандип Хосла. Свой образ она дополнила головным убором, серьгами и украшениями ручной работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 9 Дек 2018 в 11:47 PST

Мероприятие прошло в роскошном отеле Oberoi Udaivilas в Удайпуре (Раджастхан). Среди гостей были Хиллари Клинтон, актриса Приянка Чопра с супругом Ником Джонасом, звезды Болливуда - Шахрукх Кхан, Салман Кхан, Аамир Кхан, Айшвария Рай Баччан и Абхишек Баччан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UdaipurBlog (@udaipurblog) 7 Дек 2018 в 11:24 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UdaipurBlog (@udaipurblog) 9 Дек 2018 в 10:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UdaipurBlog (@udaipurblog) 9 Дек 2018 в 7:25 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UdaipurBlog (@udaipurblog) 9 Дек 2018 в 7:25 PST

Сама свадьба состоится в среду в роскошном особняке Амбани в Мумбаи, считающемся одним из самых дорогих частных домов в мире, стоимость которого, по информации СМИ, составляет 1 млрд долларов.