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Как в Болливудском кино. Бейонсе спела на свадьбе дочери самого богатого человека Индии

Сегодня, 13:43 182
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Бейонсе выступила на вечеринке в нарядах с традиционными нотками

Фото: Instagram

В выходные в индийском городе Удайпур состоялась предсвадебная вечеринка дочери самого богатого человека Индии Мукеша Амбани 27-летней Иши Амбани и 33-летнего магната Ананда Пирама. На вечеринке, полной звездных гостей, выступила американская поп-певица Бейонсе.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Бейонсе исполнила для собравшихся гостей молодоженов свои популярны хиты Crazy In Love, Naughty Girl и Perfect.

Позже исполнительница опубликовала фотографию нарядов в индийском стиле, который для выступления и посещения вечеринки создали ведущие индийские дизайнеры Абу Яни и Сандип Хосла. Свой образ она дополнила головным убором, серьгами и украшениями ручной работы.

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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Мероприятие прошло в роскошном отеле Oberoi Udaivilas в Удайпуре (Раджастхан). Среди гостей были Хиллари Клинтон, актриса Приянка Чопра с супругом Ником Джонасом, звезды Болливуда - Шахрукх Кхан, Салман Кхан, Аамир Кхан, Айшвария Рай Баччан и Абхишек Баччан.

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Публикация от UdaipurBlog (@udaipurblog)

 

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Публикация от UdaipurBlog (@udaipurblog)

 

Сама свадьба состоится в среду в роскошном особняке Амбани в Мумбаи, считающемся одним из самых дорогих частных домов в мире, стоимость которого, по информации СМИ, составляет 1 млрд долларов.

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Теги:   Приянка Чопра Бейонсе Индия

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