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Бузова покусала? Настю Каменских раскритиковали за парик

Сегодня, 18:36 166
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Каменских удивила новым образом

© Instagram

Украинская певица Настя Каменских сменила имидж, примерив парик для участия в украинской версии шоу Х-фактор.

31-летняя экс-участница дуэта Потап и Настя опубликовала на своей странице в Instagram фотоотчет со съемок, продемонстрировав неожиданный образ. В частности, Каменских появилась на шоу в платье с глубоким декольте, а также с удлиненным ровным каре.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях к фото и видео поклонники артистки раскритиковали ее образ, порекомендовав вернуть естественные «кудряшки» и «не косить» под Бузову. Кроме того, фолловеры предположили, что звезда примерила парик:

«Где Настя? Кто эта женщина?», «Опять косит под Бузову», «Настя, тебя Бузова покусала?», «Ужасный парик», «Мне не нравится, верните Настю», - пишут в Сети.

Напомним, ранее Каменских регулярно подвергалась критике за чрезмерно откровенные снимки.

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Теги:   Фото Настя Каменских

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