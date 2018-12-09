Бузова покусала? Настю Каменских раскритиковали за парик

Украинская певица Настя Каменских сменила имидж, примерив парик для участия в украинской версии шоу Х-фактор.

31-летняя экс-участница дуэта Потап и Настя опубликовала на своей странице в Instagram фотоотчет со съемок, продемонстрировав неожиданный образ. В частности, Каменских появилась на шоу в платье с глубоким декольте, а также с удлиненным ровным каре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 10 Дек 2018 в 2:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 9 Дек 2018 в 6:35 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 9 Дек 2018 в 6:16 PST

В комментариях к фото и видео поклонники артистки раскритиковали ее образ, порекомендовав вернуть естественные «кудряшки» и «не косить» под Бузову. Кроме того, фолловеры предположили, что звезда примерила парик:

«Где Настя? Кто эта женщина?», «Опять косит под Бузову», «Настя, тебя Бузова покусала?», «Ужасный парик», «Мне не нравится, верните Настю», - пишут в Сети.

Напомним, ранее Каменских регулярно подвергалась критике за чрезмерно откровенные снимки.

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