Доменико пригласил. Жена Медведчука сообщила, что снялась для книги Dolce & Gabbana

Украинская телеведущая Оксана Марченко снялась для новой книги Доменико Дольче Queens Alta moda di Dolce & Gabbana.

Об этом жена Виктора Медведчука сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост снимками, сделанными во время съемок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 11 Дек 2018 в 8:17 PST

По признанию Марченко, приглашение принять участие в проекте в качестве модели она получила от самого Доменико Дольче.

«Дорогие друзья, в прошедшие выходные я побывала на презентации книги Доменико Дольче Queens Alta moda di Dolce & Gabbana, для которой Доменико пригласил вашу покорную слугу, в качестве модели. Я была удивлена еще одной гранью таланта этого великого Мастера - Доменико еще и тонкий фотохудожник! В чем Вы сами сможете убедиться. Потрясающее чувство стиля, энергии цвета, атмосферы - это все в книге и на фото. Высокая мода сегодня - несомненно, искусство, призванное учиться видеть красоту, понимать форму и создавать праздник. А взаимодействие с платьем Мастера для меня - несомненный моноспектакль!», - написала она.

Марченко также поделилась видео со съемок фотосета.

Напомним, ранее Марченко неожиданно покинула проект Танцы со звездами 2018, указав в качестве причины серьезную травму. В свою очередь, в Сети неожиданный уход Марченко с паркета связали с волной критики в ее адрес.

В бане. Оксана Марченко поделилась неожиданным снимком

Оксана Марченко покидает проект Танцы со звездами

Оксана Марченко ответила на критику, разместив страстное фото с партнером по Танцам со звездами

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook