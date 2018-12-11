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Доменико пригласил. Жена Медведчука сообщила, что снялась для книги Dolce & Gabbana

Сегодня, 12:42 23
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Марченко сообщила, что стала моделью Доменико Дольче

© Instagram

Украинская телеведущая Оксана Марченко снялась для новой книги Доменико Дольче Queens Alta moda di Dolce & Gabbana.

Об этом жена Виктора Медведчука сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост снимками, сделанными во время съемок.

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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

По признанию Марченко, приглашение принять участие в проекте в качестве модели она получила от самого Доменико Дольче.

«Дорогие друзья, в прошедшие выходные я побывала на презентации книги Доменико Дольче Queens Alta moda di Dolce & Gabbana, для которой Доменико пригласил вашу покорную слугу, в качестве модели. Я была удивлена еще одной гранью таланта этого великого Мастера - Доменико еще и тонкий фотохудожник! В чем Вы сами сможете убедиться. Потрясающее чувство стиля, энергии цвета, атмосферы - это все в книге и на фото. Высокая мода сегодня - несомненно, искусство, призванное учиться видеть красоту, понимать форму и создавать праздник. А взаимодействие с платьем Мастера для меня - несомненный моноспектакль!», - написала она.

Марченко также поделилась видео со съемок фотосета.

Напомним, ранее Марченко неожиданно покинула проект Танцы со звездами 2018, указав в качестве причины серьезную травму. В свою очередь, в Сети неожиданный уход Марченко с паркета связали с волной критики в ее адрес.

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Теги:   Фото Dolce&Gabbana Оксана Марченко Виктор Медведчук

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