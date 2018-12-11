Доменико пригласил. Жена Медведчука сообщила, что снялась для книги Dolce & Gabbana

Украинская телеведущая Оксана Марченко снялась для новой книги Доменико Дольче Queens Alta moda di Dolce & Gabbana.
Об этом жена Виктора Медведчука сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост снимками, сделанными во время съемок.
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По признанию Марченко, приглашение принять участие в проекте в качестве модели она получила от самого Доменико Дольче.
«Дорогие друзья, в прошедшие выходные я побывала на презентации книги Доменико Дольче Queens Alta moda di Dolce & Gabbana, для которой Доменико пригласил вашу покорную слугу, в качестве модели. Я была удивлена еще одной гранью таланта этого великого Мастера - Доменико еще и тонкий фотохудожник! В чем Вы сами сможете убедиться. Потрясающее чувство стиля, энергии цвета, атмосферы - это все в книге и на фото. Высокая мода сегодня - несомненно, искусство, призванное учиться видеть красоту, понимать форму и создавать праздник. А взаимодействие с платьем Мастера для меня - несомненный моноспектакль!», - написала она.
Марченко также поделилась видео со съемок фотосета.
Напомним, ранее Марченко неожиданно покинула проект Танцы со звездами 2018, указав в качестве причины серьезную травму. В свою очередь, в Сети неожиданный уход Марченко с паркета связали с волной критики в ее адрес.
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