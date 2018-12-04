Две Веры. Брежнева показала провокационное фото с женой российского миллиардера

На своей официальной страничке в инстаграм Вера Брежнева опубликовала совместное фото с российской фотомоделью и светской львицей Леной Перминовой, супругой российского миллиардера Александра Лебедева.

«Давно не было в одном кадре столько красоты… и нежности. Похожи?», - подписала фото Вера Брежнева.

«Они сестры? Просто очень похожи!!!», «Ага, как сестры-близнецы!!!», «Похожи, но вы более чувственная», «Кто из вас Вера», «Ага, и столько худобы», «Нет, совсем не похожи, но уровень нежности и красоты зашкаливает», «Смотрю в тебя, как в зеркало», по-моему песня была такая раньше», - комментируют подписчики Веры.

Нашлись и те, кому фото не понравилось: «Одни костяшки, зачем выставлять», «Ну где же красота? Костыли вместо ног, а одежда и такое количество макияжа любую девушку сделает красивой», «Вера, вы выглядите благороднее и роскошнее, и у вас нет безобразно перекачанной нижней губы».

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