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Две Веры. Брежнева показала провокационное фото с женой российского миллиардера

Сегодня, 09:45 758
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Вера Брежнева опубликовала фото с женой российского миллиардера

Фото: instagram

На своей официальной страничке в инстаграм Вера Брежнева опубликовала совместное фото с российской фотомоделью и светской львицей Леной Перминовой, супругой российского миллиардера Александра Лебедева.

«Давно не было в одном кадре столько красоты… и нежности. Похожи?», - подписала фото Вера Брежнева.

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Давно не было в одном кадре столько красоты ???? и нежности... с @lenaperminova ????похожи? #верабрежнева #ленаперминова

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

«Они сестры? Просто очень похожи!!!», «Ага, как сестры-близнецы!!!», «Похожи, но вы более чувственная», «Кто из вас Вера», «Ага, и столько худобы», «Нет, совсем не похожи, но уровень нежности и красоты зашкаливает», «Смотрю в тебя, как в зеркало», по-моему песня была такая раньше», - комментируют подписчики Веры.

Нашлись и те, кому фото не понравилось: «Одни костяшки, зачем выставлять», «Ну где же красота? Костыли вместо ног, а одежда и такое количество макияжа любую девушку сделает красивой», «Вера, вы выглядите благороднее и роскошнее, и у вас нет безобразно перекачанной нижней губы».

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Теги:   Вера Брежнева

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